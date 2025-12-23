#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το Κέντρο Δεδομένων δυναμικότητας 5MW ΙΤ, αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικά πολλαπλασιαστικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη Μεγαλόπολη και την ευρύτερη περιοχή.

Ποσό 19,9 εκατ. ευρώ για δημιουργία Κέντρου Δεδομένων στη Μεγαλόπολη

Δημοσιεύθηκε: 23 Δεκεμβρίου 2025 - 14:15

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027», η μεγαλύτερη έως σήμερα επενδυτική πράξη στον Δήμο Μεγαλόπολης με δικαιούχο την KIEFER ENERGY CONSTRUCTIONS INVESTMENTS Α.Ε.

Πρόκειται για επένδυση συνολικού κόστους 39,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,9 εκατ. ευρώ αποτελούν χρηματοδότηση μέσω ΔΑΜ, με στόχο τη δημιουργία Κέντρου Δεδομένων ονομαστικής δυναμικότητας 5MW ΙΤ, σε εγκατάσταση συνολικής επιφάνειας 2.820 τ.μ., που αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικά πολλαπλασιαστικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη Μεγαλόπολη και την ευρύτερη περιοχή.

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων κυβερνητικών παρεμβάσεων για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής στο σύνολο των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση.

