Μια πρόταση για ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξη της Ευρώπης

Στις 19-21/11/2025 στην Βαρκελώνη, στα πλαίσια του συνεδρίου της Βασιλικής Ακαδημίας της Ισπανίας «Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras» με θέμα «Νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για μια μελλοντική παγκόσμια τάξη: ορισμός και στόχοι», οι καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης και Γιώργος Ατσαλάκης (με συν-συγγραφείς την Ιωάννα Ατσαλάκη και τον Δημήτρη Ζοπουνίδη) παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης της Ευρώπης.

Στο άρθρο τους παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο εννοιολογικό και στρατηγικό πλαίσιο για το υπό διαμόρφωση Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, το οποίο επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Ενσωματώνοντας θεσμική καινοτομία, γεωπολιτική αναπροσαρμογή και μια ανανεωμένη κανονιστική ατζέντα, το άρθρο εξετάζει πώς η ΕΕ φιλοδοξεί να μεταβεί από περιφερειακή ρυθμιστική δύναμη σε παγκόσμιο στρατηγικό παράγοντα.

Στην καρδιά αυτού του οράματος βρίσκονται τέσσερις βασικοί πυλώνες: (1) στρατηγική αυτονομία, (2) τεχνολογική κυριαρχία, (3) περιβαλλοντική ηγεσία και (4) πολιτιστική συνοχή. Το άρθρο εντοπίζει κρίσιμες εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις — όπως θεσμικό κατακερματισμό, γεωπολιτικό ανταγωνισμό και την απουσία πειστικού συλλογικού αφηγήματος — που παρεμποδίζουν την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Όλο και περισσότερο, η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η οικονομική ισχύς από μόνη της δεν επαρκεί· πρέπει επίσης να καλλιεργήσει πολιτιστική συνοχή, να προασπίσει δημοκρατικές αξίες και να διατυπώσει ένα στρατηγικό όραμα ικανό να υπερασπιστεί τη φιλελεύθερη δημοκρατία απέναντι σε αυταρχικές πιέσεις. Η μελέτη καταλήγει στο ότι το Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δεν αποτελεί απλώς μια αντιδραστική ατζέντα αλλά μια μελλοντοστραφή, ολιστική πρόταση για παγκόσμια ηγεσία βασισμένη σε αξίες, θεμελιωμένη στη πολυμερή συνεργασία και την ανθεκτικότητα των θεσμών.

Στα τέλη Απρίλιου (22-25, 2026), θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά το επόμενο συνέδριο της Βασιλικής Ακαδημίας της Ισπανίας «Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras» με θέμα «Πως η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος».