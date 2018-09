IBG: Πώς αξιολογείται η πρόταση Βαρδινογιάννη

Τίμημα που -αν και χαμηλότερο της λογιστικής αξίας- φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο αποδεκτό εύρος αποτίμησης του συμβούλου πώλησης (EY) κατέθεσε ο Όμιλος Βαρδινογιάννη, προκειμένου να αποκτήσει την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, τη Laiki Factors και τη CPB ΑΕΔΑΚ.

Από τους τρεις υποψηφίους που είχαν προκριθεί προκειμένου να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά:

• Η κυπριακή Element φαίνεται πως δεν μπόρεσε να βρει την απαιτούμενη χρηματοδότηση και έτσι δεν προσήλθε καν στις κατ’ ιδίαν (one to one) παρουσιάσεις των προς πώληση εταιρειών, οι οποίες έγιναν στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

• Η κινεζική Fosun προσήλθε μεν στις παρουσιάσεις, αλλά τελικά δεν κατέθεσε πρόταση και μέχρι τρεις ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής προτάσεων δεν είχε θέσει ζήτημα αναβολής (λέγεται πως το έπραξε στο «παρά πέντε»).

• Τέλος, ο Όμιλος Βαρδινογιάννη, ο οποίος στην προηγούμενη φάση είχε κατεβεί με πρόταση ύψους 72 εκατ. ευρώ, φαίνεται πως αύξησε κατά τι το προηγούμενο τίμημα.

Πώς έχουν τώρα τα δεδομένα:

• Το προσφερόμενο τίμημα φαίνεται να είναι στα αποδεκτά όρια «εύλογης αξίας» που έχει ορίσει ο σύμβουλος πώλησης (EY), ωστόσο οι πωλητές θα ήθελαν «κάτι καλύτερο».

• Υπάρχει μεν ζήτημα για το γεγονός ότι κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, ωστόσο και στην περίπτωση πώλησης της θυγατρικής της Λαϊκής Τράπεζας στη Ρουμανία, πάλι μόνο ένας ήταν ο προσφοροδότης (ο Όμιλος Βαρδινογιάννη) και το deal ολοκληρώθηκε.

• Στην Κύπρο επικρατεί κλίμα έντονης κόπωσης γύρω από τις μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στη διαδικασία εκκαθάρισης της Λαϊκής Τράπεζας, έτσι ώστε πολιτικοί κύκλοι της Μεγαλονήσου να διαμηνύουν πως «κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση».