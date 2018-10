Αποστολή στη Βηρυτό για 14 ελληνικές επιχειρήσεις

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επιχειρηματικής αποστολής στη Βηρυτό, που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό Επιμελητήριο της Βηρυτού, με την υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών, στις 3/10/2018. Την επιχειρηματική αποστολή συνόδευσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.

Στο πλαίσιο της αποστολής διοργανώθηκε επιχειρηματικό Forum όπου παρουσιάστηκαν το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά του Λιβάνου. Κατά τη διάρκεια του Forum, το ΕΒΕΑ και το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό Επιμελητήριο της Βηρυτού υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στους δύο φορείς. Το Μνημόνιο υπεγράφη από πλευράς ΕΒΕΑ από τον κ. Δημήτρη Δημητρίου, μέλος Δ.Ε. και Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ και από πλευράς του Επιμελητηρίου της Βηρυτού από τον Πρόεδρο, κ. Mohamed Choucair.

Στην Αποστολή συμμετείχαν 14 ελληνικές επιχειρήσεις από τον κλάδο των κατασκευών – δομικών υλικών, φαρμάκων– καλλυντικών, τροφίμων– ποτών κ.α. και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 70 επιχειρηματικές συναντήσεις.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν οι εξής:

1. ARMOS PRECAST S.A.

2. BITUMIX S.A.

3. DEKTIS CONSULTANT ENGINEERS S.A.

4. D. DIMITRIOU S.A.

5. EUROBANK CYPRUS LTD

6. GRANTEX S.A.

7. GRECOTEL HOTEL AND RESORTS

8. KATSAROS NIKOLAOS & CO

9. LAVIPHARM S.A.

10. LOULIS MILLS S.A.

11. MATHIOS REFRACTORIES S.A.

12. METKA (MYTILENOS HOLDINGS) S.A.

13. OLYMPIA ELECTRONICS S.A.

14. PHARMEX S.A.