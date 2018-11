Mega deal $1,65 δισ. Μαρινάκη και Ross στη ναυτιλία

Η Capital Product Partners L.P, εταιρεία συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, και η DSS Holdings, στην οποία μεγαλομέτοχος είναι ο Αμερικανός υπουργού Εμπορίου Wilbur Ross, κατέληξαν σε συμφωνία ύψους 1,65 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της οποίας η πρώτη θα προχωρήσει σε διαχωρισμό (spin off) των δραστηριοτήτων της στον τομέα των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και προϊόντων, δημιουργώντας μια νέα εισηγμένη εταιρεία, η οποία θα συγχωνευθεί με τις δραστηριότητες της DSS.

Η συμφωνία θα γίνει με ανταλλαγή μετοχών.

Η νέα εταιρεία, η οποία θα ονομάζεται Diamond S Shipping Inc, αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η έδρα της θα είναι στο Greenwich του Κονέκτικατ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Capital Product Partners, το χαρτοφυλάκιο της Diamond S Shipping Inc θα περιλαμβάνει τον συνδυασμένο στόλο δεξαμενόπλοιων αργού και προϊόντων των Capital Product Partners και DSS, που ανέρχεται συνολικά σε 68 δεξαμενόπλοια, μέσης ηλικίας 7,8 ετών.

Διευθύνων Σύμβουλος της Diamond S Shipping θα είναι ο τωρινός CEO της DSS, Craig Stevenson Jr. Στο νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Diamond S Shipping θα συμμετέχουν οι Nadim Qureshi (πρόεδρος), Hal Malone, Kate Blankenship, Jerry Kalogiratos και Gerry Ventouris , καθώς και οι Stevenson και Bart Veldhuizen.

Αναμένεται πως, μεταξύ των σημαντικών μετόχων της νέας εταιρείας, θα περιλαμβάνονται funds που σχετίζονται με την WL Ross & Co. LLC, το τμήμα private equity της Invesco Ltd και η First Reserve, με ποσοστά περίπου 24% και 20% αντίστοιχα.