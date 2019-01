Παγκόσμια πρωτιά για Ελληνικό Βιολογικό Ελαιόλαδο

Με αφορμή την πρόσφατη κατάταξη του βιολογικού ελαιολάδου Majestic Blend Evoo Flavored With Lemongrass & Tarragon των Ελαιώνων Σακελλαρόπουλου στην 1η θέση της κατηγορίας Ranking Of The Best Condimento Flavored Olive Oil 2018, στη λίστα του Evoo World Ranking 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς την επιχείρηση "Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου" για την παγκόσμια πρωτιά που κατέκτησε το βραβευμένο Βιολογικό Ελαιόλαδό της.

Το ΔΣ του ΕΦΕΤ εύχεται και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις και άλλα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να κατακτήσουν με την ποιότητά τους παρόμοιες θέσεις κορυφής και υπόσχεται ότι προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται με όλες του τις δυνάμεις.