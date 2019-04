Έτοιμο το 86,5% του TAP

Η κοινοπραξία του TAP ανακοίνωσε ότι στα τέλη Μαρτίου είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του 86,5% του αγωγού.

«Σημειώνουμε πρόοδο κάθε μέρα» ανέφερε η κοινοπραξία σε μήνυμά της στο Twitter, δημοσιεύοντας και φωτογραφία από εργοτάξιο στην περιοχή της Κορυτσάς στην Αλβανία.

Making progress every day.



The TAP project is 86.5% complete (as of end March 2019). https://t.co/DE1GVXLWVZ



