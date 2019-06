Το Βραβείο «Diamond» στην Εθνική για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Στην Εθνική Τράπεζα απονεμήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το πρώτο Βραβείο του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, για τις εξαιρετικές επιδόσεις της ΕΤΕ και τις πρακτικές που αναπτύσσει στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σύμφωνα με τον CR Index (Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης) που διαμορφώθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων, απένειμε στην Εθνική Τράπεζα την ανώτατη διάκριση, το Βραβείο “Diamond” , για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα κατά το 2018. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια ανώτατη διάκριση είχε κερδίσει η ΕΤΕ και την προηγούμενη χρονιά.

Πρόκειται για την επιβράβευση της πολιτικής της Εθνικής Τράπεζας, των δράσεων συγκεκριμένα και των πρωτοβουλιών τις οποίες αναπτύσσει η τράπεζα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, σημειώνει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της. Για τη συνολική προσφορά της και τις ενέργειες στήριξης που προωθεί ειδικότερα η τράπεζα για την παιδεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Όπως επίσης και για το σημαντικό έργο υποστήριξης, που με κάθε τρόπο και διαχρονική συνέπεια η Εθνική προωθεί για τις ευαίσθητες οικονομικά και πληγείσες από καταστροφές κοινωνικές ομάδες.

Το πρώτο βραβείο, παρέλαβαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Κ. Μιχαηλίδης και το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Παν. Δασμάνογλου, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εκπροσώπων και άλλων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου της χώρας μας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Κ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους της τράπεζας που συνέβαλαν στη μεγάλη αυτή επιτυχία. Επίσης δεσμεύτηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνεχίσει η Εθνική Τράπεζα τη μακρόχρονη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο κ. Κ. Μιχαηλίδης τόνισε επίσης ότι «Η Εθνική Τράπεζα τους τελευταίους 12 μήνες έχει αρχίσει να μετεξελίσσεται σε μία πιο αποτελεσματική και μοντέρνα τράπεζα. Διατηρούμε ωστόσο σταθερές τις εταιρικές αξίες που μας διακρίνουν πάντα ως Εθνική Τράπεζα και είναι αυτές που τις αναγνωρίζουν όλοι και μας επιβραβεύουν σήμερα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Είναι οι αξίες με βάση τις οποίες η Εθνική έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, οι αξίες με βάση τις οποίες βοηθούμε την ελληνική κοινωνία και τον τόπο μας να προοδεύει. Θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή και θα δουλεύουμε με συνέπεια προς αυτή τη κατεύθυνση, με όλες μας τις δυνάμεις. Η Εθνική Τράπεζα δεσμεύεται να συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό στις εταιρικές αξίες και τις αρχές εταιρικής υπευθυνότητας, δίνοντας το παρόν σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου, για ένα καλύτερο αύριο».

Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Παν. Δασμάνογλου, υπογράμμισε: «Η Εθνική Τράπεζα πρωτοπορεί τα τελευταία 178 χρόνια στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας συμβάλλοντας διαχρονικά σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον άνθρωπο και αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό. Παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε ενέργειες στήριξης της ελληνικής κοινωνίας εντός και εκτός των συνόρων, προβάλλοντας την εταιρική υπευθυνότητα ως συστατικό στοιχείο επιτυχίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Οι άνθρωποι μας είναι ο κύριος μοχλός της επιτυχίας μας.»