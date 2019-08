Στην ετήσια τελετή αποφοίτησης του LSE ο Β. Αποστολόπουλος

Μέγιστη τιμή απένειμε το London School of Economics (LSE) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, προσκαλώντας τον να απευθύνει το χαιρετισμό της φετινή τελετής αποφοίτησης της Σχολής, μαζί με την κα Dame Minouche Shafik, την επικεφαλής του κορυφαίου Βρετανικού Πανεπιστημίου.

Το LSE επιφυλάσσει αυτήν την ξεχωριστή τιμή σε έναν απόφοιτο της σχολής, ανά τελετή αποφοίτησης, που έχει διακριθεί επαγγελματικά και έχει ξεχωρίσει με το έργο του και την προσφορά του στην κοινωνία. Καλώντας τον Δρ. Αποστολόπουλο στο βήμα, η τελετάρχης απευθύνθηκε στους φετινούς αποφοίτους, σημειώνοντας πως «εκείνος καθόταν στη θέση σας, πριν 25 ακριβώς χρόνια, αποφοιτώντας με αριστείο από το προπτυχιακό του, στο BSc Management».

Προσέθεσε πως «ο Δρ. Αποστολόπουλος είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ένας άνθρωπος που αφιερώνει την ενέργειά του στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνική προσφορά, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα». Ενώ, αναφέρθηκε και στη «βαθιά σχέση» που διατηρεί ο Δρ. Αποστολόπουλος με τη σχολή, «μέσω του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE», του σημαντικού ερευνητικού φορέα που εστιάζει στη μελέτη της σύγχρονης Ελλάδας, στου οποίου το Advisory Board υπηρετεί, τα τελευταία χρόνια, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού.

Ο Δρ. Αποστολόπουλος ευχαρίστησε τη Διοίκηση της σχολής και απευθυνόμενος στους αποφοίτους, εξήγησε πως στα 25 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την αποφοίτησή του από το LSE, έως σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά, το τοπίο είναι συνολικά διαφορετικό, αλλά, ένα παραμένει σταθερό: «όποιος έχει υπομονή, επιμονή και στοχοπροσήλωση και θέλει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και τον κόσμο, τελικά θα το πετύχει». Συνέχισε, σημειώνοντας πως «έχει τεράστια αξία να ανταποδίδει κανείς στην κοινωνία, τόσο ατομικά, όσο και μέσα από την δουλειά και το έργο του, χτίζοντας πράγματα που βοηθάνε όσο περισσότερο γίνεται, για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα». Χρησιμοποίησε μάλιστα, και ένα σχετικό ρητό: «do well, by doing good», προτρέποντάς τους, δηλαδή, να πετυχαίνουν και να προοδεύουν στη ζωή τους με τρόπο που συμβάλλει στο ευρύτερο καλό.

Ο Δρ. Αποστολόπουλος συνεχάρη τους «συναποφοίτους, πλέον», για τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν πετύχει ήδη, εξηγώντας πως έχουν κατακτήσει ήδη μία κορυφή. Συμπλήρωσε πως το πτυχίο τους αποτελεί πλέον κτήμα τους, στοιχείο της προσωπικότητάς τους, και σημαντικό «asset» στο βιογραφικό τους, πάνω στο οποίο τους προέτρεψε να χτίσουν, αξιοποιώντας το έξυπνα, κάνοντας χρήση του ευρύτατου παγκοσμίου δικτύου του LSE.

Χωρίς να κρύβει τον προβληματισμό του για τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η γενιά των λεγόμενων «millennials», ο Δρ. Αποστολόπουλος υπογράμμισε πως «αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή η γενιά έχει πρόσβαση σε περισσότερη γνώση, δεδομένα, έρευνα και εργαλεία, από κάθε προηγούμενη».

Συμπλήρωσε, πως είναι μια γενιά που είναι «αεικίνητη, ψηφιακή, παγκόσμια και από τη φύση της, εξωστρεφής». Στο νέο λοιπόν παγκόσμιο περιβάλλον», συμπλήρωσε «θα κληθείτε να χτίσετε -με πυξίδα την αειφορία- νέο πλούτο, νέους θεσμούς, και να εργαστείτε και να συνεργαστείτε, προκειμένου να διαφυλάξετε τις θεμελιώδεις αξίες, αρχές και τα ιδανικά που μεγιστοποίησαν την ελευθερία του ανθρώπου και του επέτρεψαν να ευδοκιμήσει, τις τελευταίες οκτώ και πλέον δεκαετίες».

Από την ομιλία του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δεν έλειψε το χιούμορ, με τον Δρ. Αποστολόπουλο να προκαλεί το έντονο χειροκρότημα του κοινού, όταν σημείωσε πως «δεν μπορώ να σας εγγυηθώ πως θα είστε πάντα απόφοιτοι ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (δεδομένης της πορείας του Brexit), αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ πως θα είστε πάντα απόφοιτοι ενός παγκοσμίως κορυφαίου Πανεπιστημίου, του LSE».

Επίσης, τη θερμή ανταπόκριση του κοινού είχε η προτροπή και ανοιχτή πρόσκληση με την οποία έκλεισε την ομιλία του ο Δρ. Αποστολόπουλος, καλώντας τους αποφοίτους «να επισκεφθούν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους την Ελλάδα, γενέτειρα της δημοκρατίας, της ιστορίας και της διπλωματίας», και πως θα τους περιμένει ο ίδιος με την πόρτα του ανοιχτή».