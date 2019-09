Στην αγορά του Las Vegas επεκτείνεται η Mohegan

Η Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), ο αμερικανικός όμιλος που διεκδικεί την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, ανακοίνωσε πως επεκτείνεται στην αγορά του Las Vegas, μέσω κοινοπραξίας με την JC Hospitality. H MGE έκλεισε πολυετή συμφωνία με την JC Hospitality να λειτουργήσει χώρο τυχερών παιγνίων 20.000 τετραγωνικών στo ξενοδοχείο που θα ονομαστεί Virgin Hotel Las Vegas, μέρος της Curio Collection by Hilton, και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής και την εκκρεμή κανονιστική έγκριση από τη Nevada Gaming Commission. Το συγκρότημα ονομάζονταν μέχρι σήμερα Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas. Η συμφωνία αποτελεί για την Mohegan, το πρώτο βήμα συνεργασίας με τον όμιλο Virgin του Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mohegan Gaming & Entertainment Mario Kontomerkos δήλωσε σχετικά: «Η ευθυγράμμιση του brand της Mohegan Gaming & Entertainment με τη Virgin Hotels Las Vegas επεκτείνει την αυξανόμενη δυναμική μας σε ένα ακόμα εμβληματικό κεφάλαιο στην παγκόσμια ψυχαγωγία. Οι λάτρεις της ψυχαγωγικής εμπειρίας σε όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα ξεχωριστό ταξίδι, που μόνο η στρατηγική μας συμμαχία με τη Virgin Hotels μπορεί να προσφέρει».

Η MGE «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο ενός συναρπαστικού κεφαλαίου εξέλιξης, για να γίνει η παγκόσμια ηγέτιδα εταιρεία ανάπτυξης ολοκληρωμένων συγκροτημάτων ψυχαγωγίας. Η παρουσία της επωνυμίας της MGE στο πιο συναρπαστικό περιβάλλον ψυχαγωγίας του κόσμου, καθιερώνει τη Φυλή Mohegan του Κονέκτικατ, τον ιδιοκτήτη της MGE, ως την πρώτη γηγενή αμερικανική φυλή που δραστηριοποιείται στην αγορά της περιοχής Las Vegas Strip».

«Αυτή η νέα και συναρπαστική σχέση συγκεντρώνει δύο οργανισμούς 'Best in Class' και συνεχίζει την παράδοση της Φυλής των Mohegan να ανοίγει νέα μονοπάτια, τα οποία θα ακολουθήσουν οι επόμενοι», είπε ο James Gessner Jr., ο προσωρινός Πρόεδρος της Φυλής Mohegan.

«Η Mohegan Gaming & Entertainment, ως επέκταση της Φυλής Mohegan, είναι περήφανη για τις παραδοσιακές αρχές σε συγχρονισμό με τις μοντέρνες αξίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Virgin Hotels Las Vegas θα είναι η πρώτη τους είσοδος στην αγορά του Las Vegas», δήλωσε ο Richard “Boz” Bosworth, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JC Hospitality LLC, ιδιοκτήτρια της of Hard Rock Hotel & Casino. «Η MGE επεκτείνεται περαιτέρω με τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τους καλύτερους διαχειριστές για τη μεταμόρφωση της Virgin Hotels Las Vegas».

Η ιδιοκτησία ανακοίνωσε πρόσφατα μια συνεργασία με την AEG Presents για να αναλάβει τη διαχείριση, τις λειτουργίες και τις κρατήσεις για το The Joint στο Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas με έναρξη το φθινόπωρο του 2020 μόλις η ιδιοκτησία αναδιαμορφωθεί ως Virgin Hotels Las Vegas. Η οκτάμηνη ανακαίνιση θα ξεκινήσει στις αρχές Φεβρουαρίου 2020 και το επανασχεδιασμένο συγκρότημα καζίνο του Las Vegas αναμένεται να ανοίξει στα τέλη του 2020.



Σχετικά με τη Mohegan Gaming & Entertainment

Η Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) είναι μια κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης και λειτουργίας διακεκριμένων ολοκληρωμένων συγκροτημάτων ψυχαγωγίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Mohegan Sun στο Uncasville, Connecticut, Inspire στο Incheon της Νότιας Κορέας και Niagara Casinos στον Canada. Η MGE είναι ιδιοκτήτρια εταιρεία ανάπτυξης, και/ή διαχειρίστρια ολοκληρωμένων συγκροτημάτων ψυχαγωγίας σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας των περιοχών Connecticut, New Jersey, Washington, Pennsylvania, Louisiana, Βορειανατολική Ασία, τον Καναδά, και σύντομα στο Las Vegas στη Nevada με την εκκρεμή κανονιστική έγκριση. Η MGE είναι ιδιοκτήτρια εταιρεία ανάπτυξης της

Connecticut Sun, μιας επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ στο WNBA και των New England Black Wolves, μιας επαγγελματικής ομάδας λακρός στoν εθνικό σύνδεσμο λακρός. Για περισσότερες πληροφορίες για την MGE και τις ιδιοκτησίες της, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mohegangaming.com.



Σχετικά με τη JC Hospitality, LLC



Η JC Hospitality, LLC, ένας όμιλος ανάπτυξης, διαχείρισης και επενδύσεων, είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas σε συνεργασία με τις Juniper Capital Partners, Virgin Group, LiUNA, Fengate Real Assets, Dream και Orlando Development.



Σχετικά με τη Virgin Hotels

Η Virgin Hotels είναι ένα brand φιλοξενίας και lifestyle που συνδυάζει την εγκάρδια εξυπηρέτηση, την ειλικρινή αξία και την απρόσκοπτη, εξατομικευμένη ξενοδοχειακή εμπειρία με ένα ιστορικό καινοτομίας και ανατρεπτικών αλλαγών στις οποίες ο παγκόσμιος όμιλος Virgin Group του Sir Richard Branson πρωτοπορεί εδώ και 40 χρόνια. Η κάθε ιδιοκτησία συνδυάζει το πάθος για φαγητό και ποτό με τη μουσική και τον πολιτισμό, ενώνοντάς τα με το τοπίο της κάθε περιοχής και παρέχοντας ένα ζωντανό και ανοιχτό περιβάλλον τόσο για τους ταξιδιώτες όσο και για τους κατοίκους. Η Virgin Hotels Chicago ανακηρύχτηκε Νο1 Ξενοδοχείο στις ΗΠΑ το 2016 και Νο1 Ξενοδοχείο στο Chicago το 2016 και 2017 από τα Βραβεία Αναγνωστών της Condé Nast. Η Virgin Hotels San Francisco μόλις άνοιξε, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν σε Nashville, Dallas, New York, New Orleans, Silicon Valley, Palm Springs, Edinburgh, και Las Vegas. H Virgin Hotels εξακολουθεί να διερευνά μετατροπές ξενοδοχείων και γραφείων καθώς και την ανάπτυξη εκ του μηδενός σε πόλεις όπως Boston, Los Angeles, Miami, Austin, Seattle, London.



Σχετικά με την Curio Collection by Hilton



Η Curio Collection by Hilton διαθέτει περισσότερα από 70 μοναδικά ξενοδοχεία και συγκροτήματα πολυτελείας σε όλο τον κόσμο. Οι ιδιοκτησίες της Curio Collection παρέχουν στους ταξιδιώτες αυθεντικές εμπειρίες μέσα από ιδιαίτερες τοπικές προσφορές και ξεχωριστές ανέσεις προσαρμοσμένες σε όλους τους τύπους ταξιδιωτών, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει τα προνόμια της Hilton και το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών Hilton Honors. Διαβάστε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της εταιρείας και του ξενοδοχείου στο newsroom.hilton.com/curio, ανακαλύψτε τους προορισμούς της Curio Collection μέσα από τα μάτια των ντόπιων με οδηγούς 48 ωρών στο citiesbycurio.com, επιλέξτε ποιος τύπος ταξιδιώτη είστε στο the curiosity quiz, και συνδεθείτε με την Curio Collection σε Facebook, Instagram, και Twitter.