#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μετοχές ΟΠΑΠ αξίας άνω των 10 εκατ. αγόρασε η Allwyn

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του ΧΑ καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης.

Μετοχές ΟΠΑΠ αξίας άνω των 10 εκατ. αγόρασε η Allwyn

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 10:30

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι τη 2 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

  • Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  • Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

  • Την 1 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 278.143 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 17,7392 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 4.934.034,31 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).
  • Την 2 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 288.683 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,0204 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.202.183,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στις 17/12 η Συνεδρίαση για την υπόθεση Allwyn-Novibet

ΟΠΑΠ: Στα €19,1 η τιμή-στόχος από Citi, το νέο τοπίο στην αποτίμηση

Το νέο guidance για το σχήμα ΟΠΑΠ-Allwyn

Προτιμητέος επενδυτής για τα λαχεία ο ΟΠΑΠ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ-GAMING

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο