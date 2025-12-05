Deloitte: Χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο διαγωνισμό για τα Κρατικά Λαχεία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος λειτουργίας των Κρατικών Λαχείων για τα επόμενα 12 χρόνια, με την Deloitte να διαδραματίζει κομβικό ρόλο ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος του Growthfund, the National Fund of Greece.

Η διαδικασία κατέληξε στην επιλογή της OPAP Investment Limited ως Προτιμητέου Επενδυτή, κατόπιν αποδοχής βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς. Η παραχώρηση αυτή αποτελεί μια στρατηγική συναλλαγή με μακροπρόθεσμο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η παραχώρηση περιλαμβάνει:

• Εφάπαξ τίμημα ύψους 80 εκατ. ευρώ

• Ετήσια καταβολή ποσοστού 30% επί του Μικτού Κέρδους (GGR) προς το Ελληνικό Δημόσιο, με ελάχιστο ποσό 20 εκατ. ευρώ ετησίως

• Χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων μέσω των ανείσπρακτων κερδών των παικτών, μέρους των ετήσιων καταβολών καθώς και των καθαρών εσόδων του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου.

Το δικαίωμα καλύπτει όλες τις επίγειες εκδόσεις των Κρατικών Λαχείων, συμπεριλαμβανομένων του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου (Ξυστό), του Λαϊκού Λαχείου, του Εθνικού Λαχείου, του Ειδικού Κρατικού Λαχείου (Πρωτοχρονιάτικο), καθώς και των ανενεργών Στεγαστικού και Έκτακτου/Ειδικού Λαχείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρατικών Λαχείων (AELLE).

O Δημήτρης Νεκτάριος, Partner και Infrastructure & Capital Projects Leader της Deloitte Ελλάδος δήλωσε: «Στην Deloitte αξιοποιήσαμε την εκτενή εμπειρία μας σε απαιτητικές συναλλαγές και διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα, τη διαφάνεια και τη μεγιστοποίηση της αξίας για το Ελληνικό Δημόσιο. Η συναλλαγή αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της συμβολής μας σε έργα εθνικής σημασίας με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο».