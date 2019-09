Διακρίθηκαν τα Public στα European Business Awards 2019

Το Public διακρίθηκε ως National Winner στα διεθνούς κύρους Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία European Business Awards στην κατηγορία «The Business of the Year Award with Turnover €150M or higher»