Η Redex κατασκευάζει το θέρετρο One & Only στη Τζιά

Την αναπτυξιακή της πορεία στην κατασκευή ιδιωτικών κτιριακών έργων συνεχίζει η Redex του Ομίλου Κοπελούζου το 2019.

Τον Ιούλιο η Redex, ξεκίνησε την κατασκευή του υπερπολυτελούς θερέτρου One & Only Kea Island, επένδυση ύψους 150 εκατ. από την Dolphin Capital και την Kerzner International Holdings Limited στο νησί της Κέας (Τζια). Η πρώτη φάση της επένδυσης αφορά στην ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, 75 δωματίων, SPA και Beach Club, ενώ η δευτερη φάση περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό παραθεριστικών κατοικιών, τη διαχείριση των οποίων θα έχει το διεθνές brand "One & Only". Το ξενοδοχείο και οι παραθεριστικές κατοικίες αναπτύσσονται σε παραθαλάσσια περιοχή 600 στρεμμάτων στη δυτική πλευρά του νησιού.

Νωρίτερα, η Redex είχε παραδώσει προς χρήση την πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων και 400 κλινών Almyros Beach Resort & Spa στην Κέρκυρα και την ανακαίνιση του ξενοδοχείου 5 αστέρων I-Resort στη Σταλίδα στην Κρήτη. Επίσης ολοκλήρωσε το νέο κτίριο γραφείων της Noval του Ομίλου Στασινόπουλου στο Χαλάνδρι με μισθωτές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, την ανακατασκευή του Μεγάρου Λόγγου στην Θεσσαλονίκη, ενώ εντός των ημερών ολοκληρώνεται και η κατασκευή πάρκου στο εμπορικό κέντρο Mare West στην Κόρινθο.

Το διάστημα αυτό η Redex έχει σε πλήρη εξέλιξη μεταξύ άλλων τα έργα της επέκτασης του Αγγλικού Σχολείου Saint Catherine’s και την ανακατασκευή υπερσύγχρονου κτιρίου γραφείων στην Λυκόβρυση, την κατασκευή τριών συγκροτημάτων πολυτελών κατοικιών στην Μύκονο, την κατασκευή μονάδας 5 αστέρων με 68 σουίτες στη Σαντορίνη, την ανακαίνιση του Ξενοδοχείου Sofia Balkan (πρώην Sheraton) στη Βουλγαρία, την επέκταση του Ξενοδοχείου Milos Cove στη Μήλο, την ανακαίνιση του αεροδρομίου Διαγόρας της Ρόδου καθώς και τα έργα ριζικής ανακαίνισης, της Αμερικάνικης Πρεσβείας, στην Αθήνα.

Για το 2020 η Redex βρίσκεται κοντά σε συμφωνίες για την ανάληψη σημαντικών ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων εντός και εκτός Αττικής, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.