Profile: Πρόσφατες διακρίσεις από διεθνείς εκδόσεις και αναλυτές

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει τις πιο πρόσφατες διακρίσεις των καινοτόμων λύσεων της για τον Χρηματοοικονομικό τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Profile Software έχει χαρακτηριστεί ως ‘One to Watch' στην Ευρώπη βάσει της επιχειρηματικής αριστείας από τα European Business Awards, που αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους και παλαιοτέρους διεθνείς διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας.

Η Profile Software εστιάζοντας στην παροχή λύσεων προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, επενδύει συνεχώς στην περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της, συγκεκριμένα: του FMS.next, της Universal Digital Banking πλατφόρμας, του Axia, του omni-channel συστήματος διαχείρισης επενδύσεων, του Acumennet, της ολοκληρωμένης real-time Front-to-Back Office λύσης Treasury και του RiskAvert, της σύγχρονης εφαρμογής διαχείρισης κινδύνου και capital adequacy.

Στόχος της εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται επιτυχημένα στις εξελισσόμενες ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού του τραπεζικού τομέα και των οργανισμών διαχείρισης επενδύσεων διασφαλίζοντας παράλληλα απαράμιλλη εμπειρία χρήστη.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία και οι λύσεις της έχουν συμπεριληφθεί σε αναλύσεις γνωστών οίκων του εξωτερικού όπως Celent, Gartner, Forrester, κτλ και έχει λάβει τις παρακάτω διακρίσεις τους τελευταίους μήνες:

“Best Fund & Wealth Management Software Solutions Provider – Europe” – Wealth & Finance International

"Best Investment Management Software Solutions Provider - Ηνωμένο Βασίλειο" International Finance Magazine

"Best Investment Management Software Solutions Provider - Ελλάδα" International Finance Magazine

"Best Financial Solutions Provider of the Year – Ηνωμένο Βασίλειο" - Global 100 - 2019

"Best Investment Management Software Provider - Ελλάδα 2019 - International Finance Awards 2019

"FinTech Solutions Provider of the Year 2019 - Ηνωμένο Βασίλειο" - 2019 Corporate Excellence Awards - Corporate Vision Magazine

"Best Investment Management Software Solutions Providers 2019 – Ηνωμένο Βασίλειο" - AI Hedge Fund Awards

"Best Financial Solutions Provider of the Year – Ηνωμένο Βασίλειο" - M&A Today - Global Awards 2019

"Profile Software: Ones To Watch in Investment Management Solutions 2019" - Global Business Insight Awards

Έχοντας επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα το 2019, με νέους πελάτες, μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά και νέα προϊόντα ανταποκρινόμενα στις μελλοντικές ανάγκες, τα οποία βελτιστοποιούν την εμπειρία χρήστη και τις διαδικασίες των οργανισμών παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση πελατών, η Profile λαμβάνει τις παραπάνω διακρίσεις ως επιβράβευση για τη διαρκή ανάπτυξη και παροχή ανταγωνιστικών λύσεων στους πελάτες της.