My market: Το πρώτο εικονικό super market στο μετρό του Συντάγματος

Επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία και επιδιώκοντας συνεχώς τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών, τα My market φέρνουν ακόμα πιο κοντά στους πελάτες τους την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τις αγορές τους.

Από την 1η μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου, ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα θα φιλοξενήσει ένα e-spot όπου μέσω διαδραστικών οθονών τελευταίας τεχνολογίας και αξιοποιώντας το e-shop My market, θα προαγάγει μια καινούρια εμπειρία αγορών.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το ηλεκτρονικό κατάστημα των My market προσφέρει εναλλακτικές λύσεις που κάνουν τη ζωή όλων απλούστερη και ευκολότερη.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης Οmnichannel στρατηγικής της αλυσίδας, που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ενοποιημένης απρόσκοπτης εμπειρίας, ώστε όλοι οι πελάτες μας να λαμβάνουν τα ίδια μηνύματα τόσο από τα φυσικά καταστήματα όσο και από όλα τα ψηφιακά κανάλια. Παράλληλα, το e-spot του Συντάγματος θα δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ψωνίσουν εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και -το σημαντικότερο- on the go.

Οι επισκέπτες θα ξεκινούν την περιήγησή τους στο e-shop μέσα από τις οθόνες του εικονικού καταστήματος (e-stop) και θα την ολοκληρώνουν με λίγα μόνο κλικ από το κινητό τους τηλέφωνο. «Ήρωας» της δράσης των My market στο e-spot του Συντάγματος θα είναι το γνωστό κόκκινο καλάθι, το οποίο αποτελεί και «σήμα κατατεθέν» για τα super market στο μυαλό του Έλληνα καταναλωτή.

Λίγα λόγια για το E-shop My market

To ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας My market ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Νοεμβρίου του 2018 με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των διαδικτυακών πελατών της αλυσίδας. Το e-shop των My market μπορεί να πραγματοποιήσει αποστολές τυποποιημένων προϊόντων σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας και αποστολές φρέσκων σε 7 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Τρίκαλα και Βόλο. Πιο συγκεκριμένα, στις επτά μεγάλες πόλεις μπορούν να πραγματοποιηθούν αποστολές φρέσκων και προϊόντων κοπής σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των πελατών μας με την εγγύηση ότι θα τα παραλάβουν όπως ακριβώς επιθυμούν σαν να τα έχουν τοποθετήσει οι ίδιοι σε πραγματικό καλάθι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συγκρίνοντας το δεύτερο με το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του e-shop, είναι εμφανής η ανάπτυξή του ήδη από τους πρώτους μήνες. Παρατηρούμε αύξηση χρηστών με ποσοστό 24,19% αλλά και αύξηση στις συναλλαγές με ποσοστό που φτάνει το 36,39%.