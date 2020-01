Ποια έργα «χτυπά» η Avax στη Μέση Ανατολή

Από σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και σοβαρούς πονοκεφάλους, συνοδεύεται η παρουσία του ομίλου ΑΒΑΞ στις αγορές της Μέσης Ανατολής, ειδικά μετά την αναγκαστική ανάληψη σειράς εργολαβιών που εκτελούσε η υπό εκκαθάριση κυπριακή J& P (Overseas) Ltd.

Από το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου των 20 εκατ. ευρώ προκύπτει πως στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρήσης το 54% του κύκλου εργασιών προέρχονταν από τρεις χώρες:

Το Κατάρ (31%), το Ιράκ (20%) και την Ιορδανία (3%), ενώ το ελληνικό δημόσιο αντιπροσώπευε μόλις το 13%. Το χαμηλό ποσοστό του ελληνικού δημοσίου δείχνει και την κατάσταση που βρίσκεται η εγχώρια αγορά δημοσίων έργων καθώς για μία ακόμα χρονιά φαντάζει σχεδόν αδύνατο να ξεκινήσει κάποιο σημαντικό έργο, ακόμα και αν ολοκληρωθεί κάποιους από τους μεγάλους διαγωνισμούς.

Η ΑΒΑΞ ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στην Μέση Ανατολή αποκτώντας την περασμένη χρονιά σειρά θυγατρικών εταιρειών της J& P (Overseas) Ltd. που, όπως αναφέρθηκε, είναι σε εκκαθάριση. Για την απόκτηση των εταιρειών ιδρύθηκε τον περασμένο Μάιο στην Κύπρο η AVAX Middle East Ltd, ως φορέας λειτουργικής διαχείρισης ορισμένων εταιρειών Conspel Construction Specialist (Isle of Man) Limited, J& P Qatar WLL και Abu Dhabi J& P LLC) τις οποίες εξαγόρασε από την J& P (Overseas) Ltd. Οι τρεις συγκεκριμένες εταιρείες συμμετείχαν, μαζί με την ΑΒΑΞ, στο έργο του Qatar Foundation Stadium, που κατασκευάζεται για το Μουντιάλ του 2022, και έπρεπε ο μέτοχός τους να μην είναι υπό καθεστώς πτώχευσης. Με την απόκτησή τους προστέθηκε σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, ύψους €361 εκατομμυρίων κυρίως στην αγορά του Κατάρ.

Ταυτόχρονα, όμως, προστέθηκαν και προβλήματα καθώς, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται καθυστερήσεις και παύσεις πληρωμών από δύο έργα συνολικού ύψους περίπου 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Συγκεκριμένα, στο έργο «Msheireb Downtown Doha», η Conspel Qatar WLL προσανατολίζεται να ακολουθήσει την δικαστική οδό για την είσπραξη οφειλής ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στο έργο «Doha Oasis» η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον πελάτη και τον κύριο εργολάβο (του οποίου η Conspel Qatar WLL είναι υπεργολάβος) για την διευθέτηση της απαίτησης ύψους περίπου 110 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή όμως η αδυναμία είσπραξης «δημιουργεί στην Conspel Qatar WLL συνθήκες προσωρινής ταμειακής στενότητας για τις οποίες η Εταιρεία μελετά πιθανές ενέργειές της».

Υπενθυμίζεται πως η ΑΒΑΞ έχει αναστείλει εδώ και χρόνια τις εργασίες κατασκευής του θερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 590MW στο Deir Aamar κοντά στην πόλη Τρίπολη του Λιβάνου, και έχει καταθέσει Αίτηση Διαιτησίας ενώπιον του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) για απαίτηση αποζημίωσης από το κράτος του Λιβάνου. Επειδή συνεχίζεται η διερεύνηση της πιθανότητας φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, έχει ανασταλεί η διαδικασία ενώπιον του ICSID μετά από σχετικό κοινό αίτημα των μερών και αποδοχής του από το Διαιτητικό Δικαστήριο, μέχρι και την 31.01.2020.

Η ΑΒΑΞ συνεχίζει, πάντως, να διερευνά ευκαιρίες στην περιοχή στην οποία εκτελεί σημαντικά έργα, εκτός Κατάρ, όπως ο μεγάλος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράκ, κ.α. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο τέλος Ιουνίου προσέγγιζε το 1,1 δισ. ευρώ, με τη συντριπτική πλειοψηφία, άνω των 750 εκατ. ευρώ, να αφορά συμβάσεις στο εξωτερικό.

Ενα από τα σημαντικά συμβόλαια της περυσινή χρονιάς ήταν και η ανάληψη του έργου κατασκευής του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (IRC) της Κύπρου. Η ΑΒΑΞ συμμετέχει κατά 60% σε κοινοπραξία με τον όμιλο ΓΕΚ-Τέρνα η οποία ανέλαβε από την κινεζική Melco, που έλαβε την άδεια για το καζίνο της Κύπρου, την κατασκευή του συγκροτήματος ξενοδοχείου και καζίνο “City of Dreams Mediterranean” στη Λεμεσό. Η σύμβαση, συνολικής αξίας περίπου €270 εκατομμυρίων με ορίζοντα ολοκλήρωσης 30 μηνών, αφορά στην κατασκευή μεγάλου ξενοδοχειακού θέρετρου και καζίνο συνολικής δομημένης έκτασης περίπου 96.000 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 370 στρεμμάτων.

Η ολοκλήρωση της αύξησης θα βάλει τέλος και στην εκκρεμότητα όσον αφορά τους μετόχους καθώς η JCGH Ltd, που ελέγχεται από τον πρόεδρο της ΑΒΑΞ Χρ. Ιωάννου, θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΑΒΑΞ με περίπου 33%, ενώ το ποσοστό της J& P Investments θα περιοριστεί από 44% σε περίπου 25,6%. Οι οικογένειες Κ. Μιτζάλη και Κ. Κουβαρά θα ελέγχουν το 15% και το 6,45%, αντίστοιχα.