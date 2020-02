Ποιες εταιρείες διακρίθηκαν στον θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς»

Τα πιο καινοτόμα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εγχώριας αγοράς αναδείχθηκαν και επιβραβεύθηκαν τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στην Τελετή Απονομής των βραβείων του διεθνώς αναγνωρισμένου και καταξιωμένου θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς», που αντιπροσωπεύει από το 2018 στην Ελλάδα και την Κύπρο η Direction Βusiness Network.

Στη δεύτερη διοργάνωση αυτής της νέας εποχής του θεσμού στην Ελλάδα, προϊόντα από 31 διαφορετικές κατηγορίες κατόρθωσαν να διακριθούν και θα μπορούν να φέρουν τον λογότυπο «Προϊόν της Χρονιάς 2020». Η απονομή των διακρίσεων έγινε στην κατάμεστη αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με επιχειρηματικά στελέχη, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, δημοσιογράφους και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να τιμούν με την παρουσία τους τη σημαντική βραδιά.

Αναλυτικά, «Προϊόν της Χρονιάς» αναδείχθηκαν τα εξής: Συλλεκτικά Fanta Cans της Coca-Cola Hellas (Αναψυκτικά με Γεύση), Vapona Ηλεκτρική Συσκευή με Ρυθμιστή Έντασης της Henkel Hellas (Αντικουνουπική Ηλεκτρική Συσκευή), Essex Touch της Rolco Βιανίλ (Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Ρούχων), Πρόγραμμα «Full Home» της Εθνικής Ασφαλιστικής (Ασφάλιση Κατοικίας), Siemens - EQ.9 Plus Homeconnect της ΒSH Οικιακές Συσκευές (Αυτόματες μηχανές Espresso), Νutricia Βρεφικές Κρέμες Χωρίς Ζάχαρη της Numil Hellas (Bρεφικές κρέμες), NAN® Bio της Nestlé Hellas (Βρεφικό Βιολογικό Γάλα σε Σκόνη), ΚitKat Ruby της Nestlé Hellas (Γκοφρέτα με Σοκολάτα), Snickers Bites της Mars Hellas (Chocolate Bites), Tena Silhouette της Essity Hellas (Ελαστικά Εσώρουχα Ακράτειας), ΙQOS της Παπαστράτος (Εναλλακτικά Προϊόντα Καπνίσματος), Χωριό Πραλίνα της Mινέρβα (Επαλείψιμη Πραλίνα), Βosch Unlimited - Serie 6 της ΒSH Οικιακές Συσκευές (Ηλεκτρικές Σκούπες), Fairy Platinum Plus της Procter & Gamble (Κάψουλες Πλυντηρίου Πιάτων), Αim White Now Forever White της Ελαΐς-Unilever Hellas (Λευκαντικές Οδοντόκρεμες), Septona Daily Clean Detox της Septona (Μαντίλια Ντεμακιγιάζ), Πανδαισία Φρούτων evlogia της evlogia Αληθινή Γεύση Ελλάδας (Μαρμελάδες χωρίς Zάχαρη), Corny Big της Πήγασος (Mπάρες Δημητριακών), Μπάρες Σοκολάτας Υγείας Παυλίδη της Μondelēz (Μπάρες Σοκολάτας), εζα Alcohol Free της Ελληνικής Ζυθοποιΐας Αταλάντης (Μπίρα 0% Αλκοόλ), Παγωμένο Τσάι του Βουνού Όλυμπος της Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Παγωμένο Τσάι του Βουνού), Νaturnes® Bio της Νestlé Hellas (Παιδικό Βιολογικό Γιαούρτι), Rol DryWash της Rolco Bιανίλ (Περιποίηση Ρούχων), Βosch Autoclean - WTX87EH9GR της ΒSH Οικιακές Συσκευές (Στεγνωτήριο), Αdvance Care της Μedia Strom (Στρώματα Ύπνου), Bonus App της Αlpha Bank (Τραπεζικές Υπηρεσίες Application), Βusiness Banking Tουρισμός της Eurobank (Τραπεζικές Υπηρεσίες Τουρισμού), Βusiness Banking της Εurobank (Υπηρεσίες Business Banking), Personal Banking της Εurobank (Υπηρεσίες Personal Banking), Καρπός Όλυμπος της Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Φυτικά Επιδόρπια) και Zewa Softis της Essity Hellas (Χαρτομάντιλα).

Tα προϊόντα που επέλεξαν να συμμετάσχουν στο θεσμό, αξιολογήθηκαν από μία Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών, την οποία απάρτιζαν επαγγελματίες του κλάδου του εμπορίου και γνωστοί εμπειρογνώμονες/ειδικοί από πολλούς τομείς (όπως το marketing, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιχειρηματικοί και θεσμικοί φορείς), για να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια της καινοτομίας. Σε συνέχεια αυτής της αξιολόγησης, η Ελεγκτική Επιτροπή Ειδικών κατήρτισε τον Κατάλογο Επιλαχόντων Προϊόντων (shortlist), ο οποίος περιείχε τις επικρατέστερες συμμετοχές. Τα επικρατέστερα αυτά προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες παρουσιάστηκαν στον εξειδικευμένο οργανισμό έρευνας αγοράς IRI Ελλάς και εντάχθηκαν στην πολύ μεγάλη καταναλωτική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό κοινό 2.600 ατόμων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Το «Προϊόν της Χρονιάς» (Voted Product of the Year) είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τις διακρίσεις να προκύπτουν μετά από ψηφοφορία του καταναλωτικού κοινού. Ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1987 και πλέον διοργανώνεται σε πάνω από 45 χώρες ανά τον κόσμο, με τον ίδιο κύριο σκοπό: να αναδεικνύει τα νέα καινοτόμα προϊόντα της αγοράς και να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που τα δημιουργούν για την επένδυση και την πίστη τους στην καινοτομία.