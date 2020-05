Τριετής στρατηγική συνεργασία JTI και InvestGR Forum

Στρατηγική Συνεργασία, τριετούς διάρκειας, μεταξύ της Japan Tobacco International και του InvestGR Forum ξεκινά από φέτος στο πλαίσιο του online 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position (15-16/07 & 08 – 09/10/2020).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JTI Ελλάδος, κ. Victor Crespo, δήλωσε «Με μεγάλη μας χαρά ξεκινάμε τη συνεργασία μας με τον σημαντικό θεσμό, InvestGR Forum. Η παρουσία μας σε αυτό το Forum επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων και τη στρατηγική απόφαση της εταιρείας μας για παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την οποία θεωρούμε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, ειδικότερα μετά και τη διαχείριση της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης. Θεωρούμε, από την πλευρά μας, καθοριστική τη σημασία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη και ενδυνάμωση της θετικής εικόνας της χώρας και επιδιώκουμε την ενεργή μας συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, σχολίασε ως εξής: «Καλωσορίζουμε την Japan Tobacco International ως Στρατηγικό Εταίρο του InvestGR Forum για τα επόμενα τρία χρόνια. Πρόκειται για μια εταιρεία με ηγετική παρουσία στον κλάδο της διεθνώς, όπως επίσης και στην Ελλάδα, χάρη στην αδιάλειπτη πολυετή παρουσία της και, κυρίως, με την πρόσφατη εμβληματική της επένδυση στην εξαγορά της ΣΕΚΑΠ».

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ θα είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.