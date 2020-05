Το Epsilon Net College ανακοινώνει νέα συνεργασία με το University of Northampton

Το Epsilon Net College, μέλος του Ομίλου Epsilon Net, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και της απρόσκοπτης εξέλιξης των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, ανακοινώνει επίσημα την συνεργασία με το University of Northampton, για την παροχή διεθνώς αναγνωρισμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Epsilon Net, σταθερός στις αξίες και το όραμα του, επέλεξε να συνεργαστεί με το University of Northampton, στο οποίο έχει απονεμηθεί το Χρυσό Βραβείο Αριστείας Διδασκαλίας (Gold in the Government's Teaching Excellence Framework (TEF), την υψηλότερη -διάκριση που μπορεί να έχει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, προσφέροντας στους Έλληνες σπουδαστές σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα εκπαίδευσης με ιδιαίτερη απήχηση και ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Το πλαίσιο Αριστείας στη Διδασκαλία (TEF) επιβραβεύει τα Πανεπιστήμια, τα οποία σημειώνουν αριστεία και έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στη διδασκαλία, στις εμπειρίες μάθησης που προσφέρουν και στα αποτελέσματα που καταφέρνουν οι φοιτητές τους.

To University of Northampton, διακρίνεται για την καινοτόμο προσέγγιση του, σε ό,τι αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και την διεθνή φήμη του και σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια και δημιουργία αποφοίτων, με εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης, λόγος που το κατατάσσει ως κορυφαία επιλογή για το μέλλον, ενώ παράλληλα αναπτύσσει στους φοιτητές τις δεξιότητες που αναζητούν οι σύγχρονοι εργοδότες διεθνώς, τοποθετώντας τους ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά στην διασφάλιση απασχόλησης και στην επαγγελματική αποκατάσταση τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Epsilon Net College σε συνεργασία με το University of Northampton, προσφέρει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με 3 διαφορετικές Ακαδημαϊκές Σχολές: Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών, Τουρισμού και Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα που θα προσφερθούν είναι τα εξής:

MSc Computing (computer network engineering) MSc Computing (internet technology & security) MA International Hotel Management MBA MA Human Resources MA Accounting and Finance BA International Tourism Management BA Business

Οι απόφοιτοι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο από το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University of Northampton, έχοντας το πλεονέκτημα να σπουδάζουν στην Ελλάδα.