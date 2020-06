Επεκτείνεται στην επαρχία η OK! Anytime Market

Η ΟΚ! Anytime Markets AE υπέγραψε συμφωνία franchise με την εταιρεία ΥΙΟΙ ΣΙΜΙΤΖΗ ΟΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή της Πάτρας με 4 σούπερ μάρκετ.

Συγκεκριμένα η συμφωνία προβλέπει τη μετατροπή των 3 σημείων εξ αυτών σε καταστήματα με την εμπορική επωνυμία OK! GROCERY και το 4ο με την επωνυμία OK! MARKET. Τα 2 πρώτα καταστήματα θα έχουν ανακαινιστεί πλήρως εντός του 2020, ενώ μέχρι το 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τη νέα σήμανση και λειτουργία και στα υπόλοιπα καταστήματα.

Η OK! Anytime Markets AE μέχρι στιγμής διαθέτει στο δυναμικό της 111 σημεία πώλησης με την επωνυμία OK! MARKET, καθώς και 3 σημεία με την επωνυμία OK! Grocery, στην Αθήνα στην περιοχή του Κολωνακίου και εκτός Αττικής στη Μύκονο και σύντομα στην Αράχοβα.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επέκταση της εταιρείας στην επαρχία, με την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων, ακολουθώντας πάντα τη μέθοδο του franchise.