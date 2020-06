Lidl Ελλάς: Employer of Choice για τρίτο διαδοχικό έτος

Η Lidl Ελλάς διακρίθηκε για 3η συνεχή χρονιά ως Employer of Choice κατακτώντας μάλιστα φέτος την κορυφή, ως ο πιο Επιθυμητός Εργοδότης στην Ελλάδα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η έρευνα διεξήχθη από το kariera.gr, τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα για την εργασία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα αναφορικά με τις (σ)τάσεις των νέων της Γενιάς Υ (millennials) σε σχέση με την καριέρα και την εργασία τους. Αυτή η διάκριση έρχεται να προστεθεί στην ανάδειξή της ως Κορυφαίος Εργοδότης για 4η συνεχόμενη χρονιά από το ανεξάρτητο «Top Employers Institute» τον Φεβρουάριο του 2020.

Στην έρευνα, συμμετείχαν σχεδόν 2.700 νέοι ηλικίας 21-40, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα φοιτητών, νέων αποφοίτων, νέων εργαζομένων και πιο έμπειρων επαγγελματιών. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν με το όνομα μίας εταιρίας σε ερώτηση ανοικτού τύπου σχετικά με τον ιδανικό για εκείνους εργοδότη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν τους δόθηκε λίστα με συγκεκριμένες επιλογές.

Η Νικολέττα Κολομπούρδα, Member of the Board, HR της Lidl Ελλάς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Και φέτος, για 3η συνεχόμενη χρονιά, διακριθήκαμε ως Employer of Choice - αυτήν τη φορά, όμως, σκαρφαλώσαμε στην κορυφή! Είμαστε πραγματικά περήφανοι για την αναγνώριση αυτή. Δείχνει ότι οι millennials βλέπουν τις προσπάθειές μας να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, ότι δουλεύουμε σκληρά με σκοπό να παραμένουμε διαχρονικά ελκυστικός εργοδότης. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας επιλέξατε».

Για τη Lidl Ελλάς οι εργαζόμενοί της είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας της και γι΄ αυτό τους ανταμείβει καθημερινά με προγράμματα ανάπτυξης, ευκαιρίες εξέλιξης, μισθούς άνω του μέσου όρου εργασίας και με επιπρόσθετες παροχές.