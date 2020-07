Cosmote: Νέα συμφωνία με το κινηματογραφικό στούντιο Fremantle

Στην ανανέωση της συνεργασίας της με το κινηματογραφικό στούντιο Fremantle, προχώρησε η COSMOTE TV, εξασφαλίζοντας σε Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά για τους συνδρομητές της, νέους τίτλους σειρών, καθώς και τη συνέχεια δημοφιλών σειρών που διανέμει το στούντιο, όπως η Ιταλόφωνη δραματική σειρά «My Brilliant Friend» που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, το «American Gods» και πολλά άλλα.

«Ανανεώνοντας τη συνεργασία μας με την Fremantle, προσθέτουμε στην on demand ταινιοθήκη μας, σημαντικούς νέους τίτλους και κύκλους δημοφιλών σειρών. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση του κοινού για συναρπαστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο, στόχος μας είναι να εμπλουτίζουμε συνεχώς το πρόγραμμά μας, σε συνεργασία με κινηματογραφικά στούντιο και εταιρείες παραγωγής από όλο τον κόσμο. Σήμερα, ο on demand κατάλογος της COSMOTE TV -COSMOTE TV Plus- περιλαμβάνει πάνω από 130 ξένες σειρές και 180 κύκλους επεισοδίων. Όσοι μάλιστα είναι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV, έχουν ακόμα πιο γρήγορη πρόσβαση σε όλο αυτό το περιεχόμενο, καθώς μέσω προσωποποιημένων προτάσεων, οδηγούνται εύκολα στο είδος σειράς που τους ταιριάζει, ενώ μπορούν να το παρακολουθήσουν ακόμα και offline, όπου και αν βρίσκονται», δήλωσε ο Διευθυντής Content & Production Operations COSMOTE TV, Δημοσθένης Βασιλόπουλος.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την ανανέωση της συνεργασίας μας με την COSMOTE TV και τη συνέχιση της προσφοράς ποιοτικού περιεχομένου στο ελληνικό κοινό. Ως ένας από τους παρόχους συνδρομητικής με εξέχουσα θέση στην αγορά, η COSMOTE TV αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τις αντιπροσωπευτικές σειρές και τα ντοκιμαντέρ μας», ανέφερε ο Amac Us, Αντιπρόεδρος Διεθνών Πωλήσεων και Διανομής Μέσης Ανατολής, Αφρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Fremantle.

Νέοι τίτλοι σειρών

Μεταξύ των νέων τίτλων που θα κάνουν πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD, είναι το Χιλιανό ψυχολογικό θρίλερ «La Jauria», από τους καταξιωμένους παραγωγούς Πάμπλο και Χουάν ντε Ντίος Λορέν, η πολυαναμενόμενη σκανδιναβική παραγωγή «The Investigation» που ξεδιπλώνει την περίπλοκη αστυνομική έρευνα ύστερα από τη δολοφονία μιας δημοσιογράφου και το βασισμένο στη βραβευμένη σειρά αστυνομικού μυθιστορήματος από το συγγραφικό δίδυμο Ρόσλουντ και Χέλστρομ «ΒΟΧ 21». Επίσης, το πρόγραμμα της COSMOTE TV θα εμπλουτιστεί με το πολεμικό θρίλερ με άρωμα Μέσης Ανατολής «No Man’s Land», τη μίνι σειρά θρίλερ «The Sister», καθώς και το οικογενειακό δράμα «Reunions» με πρωταγωνιστή έναν σκληρά εργαζόμενο οικογενειάρχη που κληρονομεί ένα πολυτελές ξενοδοχείο, μαζί με έναν ετεροθαλή αδερφό, του οποίου την ύπαρξη αγνοούσε.

Επιστρέφουν με νέα επεισόδια

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει και τους νέους κύκλους επεισοδίων δημοφιλών σειρών που έχουν κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στη χώρα μας αποκλειστικά από τα κανάλια COSMOTE CINEMA & SERIES. Μεταξύ αυτών βρίσκουμε τη συνέχεια της βασισμένης στο 3ο βιβλίο της ομώνυμης best seller τετραλογίας της Νάπολης που υπογράφει η «συγγραφέας-μυστήριο» Έλενα Φεράντε «My Brilliant Friend (Those who Leave & Those who Stay)», καθώς και την τελευταία σεζόν του «Deutschland ’89» που ξεκινά με την πτώση του τείχους του Βερολίνου και ολοκληρώνεται ακολουθώντας τους πρωταγωνιστές της σειράς στις πρώτες ημέρες της καθημερινότητάς τους στην ενωμένη Γερμανία.

Συνέχεια στην COSMOTE TV με 2ο κύκλο θα δοθεί και για τις νέες ευρωπαϊκές παραγωγές «Face to Face» από τον βραβευμένο σκηνοθέτη Κρίστοφερ Μπο, «Exit» και «Darkness: Those Who Kill», ενώ για 3η σεζόν θα παρακολουθήσουμε και το «American Gods».

Στην COSMOTE TV, οι συνδρομητές έχουν ακόμα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παλαιότερες αγαπημένες σειρές της Fremantle, όπως το «Merlin» και το τηλεοπτικό φαινόμενο των 90’s «Baywatch» σε νέα ψηφιοποιημένη έκδοση.

Διαθέσιμοι τίτλοι της Fremantle για back-2-back θέαση

Διαθέσιμα στην COSMOTE TV μέσα από τον δωρεάν on demand κατάλογό της (υπηρεσία COSMOTE TV Plus), είναι το βασισμένο στην αληθινή ιστορία των δηλητηριάσεων του 2018 με την ουσία Novichok και της επίδρασης που είχε στην τοπική κοινωνία «The Salisbury Poisonings», το βασισμένο στο βιβλίο του Έλιοτ Κόλα «Baghdad Central» από τον υποψήφιο για BAFTA Στίφεν Μπάθαρντ, οι πρώτοι δύο κύκλοι του «My Brilliant Friend», που αγαπήθηκε από τους κριτικούς, τα «The Young Pope» και «The New Pope» του βραβευμένου με OSCAR Πάολο Σορεντίνο, αλλά και οι 4 κύκλοι της επιτυχημένης αυστραλιανής ιατρικής σειράς «The Heart Guy».