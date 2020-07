Τέρνα Ενεργειακή: Πούλησε με κέρδος αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ

Η Τέρνα Ενεργειακή ανακοινώνει την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” ισχύος 138 MW, στην πολιτεία του IDAHO, στις ΗΠΑ, στην Innergex Renewable Energy Inc. H συμφωνηθείσα αξία (Enterprise Value) για την πώληση του αιολικού πάρκου ανέρχεται σε 215 εκατ. δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά κέρδη (US GAAP) του έργου ανήλθαν το 2019 σε 17,6 εκατ. δολάρια (ΕΒΙΤDA 2019). Από την εν λόγω πώληση αναμένεται να προκύψει κέρδος (IFRS) που θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. δολάρια, ενώ το συνολικό χρέος της Τέρνα Ενεργειακή μειώνεται ισόποσα κατά την ανωτέρω συμφωνηθείσα αξία των 215 εκατ. δολαρίων.

Η Τέρνα Ενεργειακή εισήλθε στην αγορά καθαρής ενέργειας των ΗΠΑ ήδη από το 2011. Έχει σε λειτουργία τέσσερα (4) αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 651 MW, εκ των οποίων το ένα αφορά στο προς πώληση, πρώτο έργο της Τέρνα Ενεργειακή στις ΗΠΑ, ισχύος 138 MW (Mountain Air). Μετά την πώληση του έργου στο IDAHO, η Τέρνα Ενεργειακή θα διατηρεί σε λειτουργία τρία (3) αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 512 MW, στην πολιτεία του Texas.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία που επετεύχθη, ο Προέδρος του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Πριν από περίπου μια δεκαετία λάβαμε τη στρατηγική απόφαση να επεκτείνουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα στην αγορά των ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή αποδεικνύεται εξαιρετικά επωφελής για τον Όμιλο και τους μετόχους του, καθώς πέρα από τη σημαντική αύξηση που επέφερε στα μεγέθη και την κερδοφορία του Ομίλου, προσφέρει επίσης σημαντικές υπεραξίες, καθώς και κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού μας προγράμματος. Θυμίζουμε ότι έχουμε ήδη δρομολογήσει νέες επενδύσεις 1,7 δις. ευρώ στην Ελλάδα, στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας με αντλησοταμίευση και της διαχείρισης απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε την έως τώρα εδραιωμένη πορεία ανάπτυξης της Τέρνα Ενεργειακή στην αγορά καθαρής ενέργειας των ΗΠΑ, ακολουθώντας τη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της. Η Τέρνα Ενεργειακή εστιάζει στην εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών που παράγουν σημαντική αξία για τους μετόχους, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου της στην αγορά των ΗΠΑ, με έμφαση στην εξασφάλιση αυξημένων αποδόσεων. Η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά νέες ευκαιρίες, βελτιστοποιώντας την κατανομή και την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της».

Μετά την ανωτέρω πώληση, ο Όμιλος θα διαθέτει περισσότερα από 1800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στόχος της εταιρείας είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας να προσεγγίσει τα 2.800 MW μέσα στην επόμενη πενταετία.