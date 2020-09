Top National Retailer στα Supermarket Awards η ΑΒ Βασιλόπουλος

Οι υπηρεσίες και οι πρωτοβουλίες της ΑΒ Βασιλόπουλος επιβραβεύονται σταθερά από την αγορά, χαρίζοντας στην εταιρία φέτος την κορυφαία διάκριση ως Top National Retailer στα Supermarket Awards 2020, μαζί με 11 ακόμα βραβεία, εκ των οποίων τα 7 Gold, τα 2 Silver και τα 2 Bronze.

Συγκεκριμένα, τα 7 Gold βραβεία αφορούν στις κατηγορίες:

• Πρότυπο κατάστημα | Για τα ολοκαίνουργια τμήματα και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που αντανακλούν μια νέα αγοραστική εμπειρία με «Γεύση από το μέλλον».

• Ανάπτυξη Τμήματος Food to Go | Για το νέο μας χώρο «Grab & Go» στο ΑΒ Κηφισιάς, με μοναδικές γεύσεις και λύσεις για όσους επιθυμούν να απολαύσουν κάτι νόστιμο και ποιοτικό on the go, κάθε στιγμή της ημέρας.

• Δίκτυο Franchising | Για τα μοντέλα δικαιόχρησης, τα οποία έχουμε σχεδιάσει εδώ και χρόνια και ανανεώνουμε διαρκώς σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

• Εξυπηρέτηση πελατών και Προγράμματα Loyalty | Για ένα από τα πιο ιστορικά προγράμματα πιστότητας, την AB Plus, μια σταθερή αξία που εξελίσσεται συνεχώς.

• Στρατηγική Social Media | Για το site μας allazoumesinithies.ab.gr που μας καλεί όλους να αλλάξουμε συνήθειες μαζί, για εμάς και το περιβάλλον.

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Άνθρωπος | Για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ που υλοποιούμε μαζί με το Ινστιτούτο Prolepsis και παρέχουμε καθημερινά ένα υγιεινό και υψηλών προδιαγραφών γεύμα, σε μαθητές σχολείων σε όλη την Ελλάδα.

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Περιβάλλον | Για το Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας, που αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ώστε με σύμμαχο την τεχνολογία οι πρωτοπόροι Έλληνες παραγωγοί να μείνουν και να συνεχίσουν να αναδεικνύουν τον διατροφικό πολιτισμό του τόπου μας.

Οι 2 Silver διακρίσεις που έλαβε αφορούν στις κατηγορίες:

• Marketing και Διαφήμιση | Για την καμπάνια «ΑΒ | Για ό,τι θέλεις να είσαι», η οποία δεν αποτελεί απλά μια διαφήμιση, αλλά μια γιορτή της μοναδικότητας, της ελευθερίας της επιλογής και της πρόσβασης στην ποιότητα, την ποικιλία και την ευχαρίστηση.

• Ηλεκτρονικό Super Market | Για το ηλεκτρονικό κατάστημα, το AB Eshop, που αναπτύσσεται διαρκώς για να κάνετε τις αγορές σας online, εύκολα, γρήγορα με λίγα μόνο κλικ και με αποκλειστικές προσφορές να σας περιμένουν.

Και οι 2 Bronze διακρίσεις στις κατηγορίες:

• Αξιοποίηση Kινητών Eφαρμογών | Για το πρωτοποριακό AB Shop Mobile App, για αγορές απ’ όπου κι αν βρίσκεστε για όλα όσα χρειάζεστε.

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Περιβάλλον | Για το διώροφο λεωφορείο μας, το Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης, που αποτελεί μέρος της διαχρονικής συνεργασίας μας με την ΤΕΧΑΝ, αποτελεί παγκόσμια καινοτομία και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα για να εκπαιδεύσει μικρούς μαθητές γύρω από την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.