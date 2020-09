Η πώληση της πολωνικής Play και ο νέος γύρος εξαγορών στις τηλεπικοινωνίες

Η συμφωνία μεταξύ των ομίλων Olympia Development (που ιδρύθηκε από τον κ. Πάνο Γερμανό) και Novator να πωλήσουν το 40% που κατείχαν στη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Πολωνίας, της Play, στη γαλλική Iliad, δείχνει πως οι ευκαιρίες που έφερε η πανδημία για τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο συνοδεύονται και από προκλήσεις.

Όπως υποστηρίζουν και στελέχη της αγοράς, «το παιχνίδι γίνεται για πολύ μεγάλα πορτοφόλια και για καθετοποιημένους ομίλους», καθώς τόσο η ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς στην κινητή (5G) όσο και των δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) απαιτούν τεράστιες επενδύσεις.

Μάλιστα δέχονται και πολιτικές πιέσεις ώστε να επιταχύνουν τις συγκεκριμένες επενδύσεις, όπως γνωρίζουμε από τη συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα. Χωρίς, όμως, να είναι σίγουρο πως οι πελάτες των τηλεπικοινωνιακών ομίλων είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι περισσότερο για τα ταχύτερα δίκτυα που θα έχουν στη διάθεσή τους σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία.

Σε μια πρόσφατη ανάλυσή τους, οι Financial Times υποστήριζαν πως το 2020 έπρεπε να είναι η χρυσή χρονιά για τις τηλεπικοινωνίες, καθώς η πανδημία οδήγησε εκατομμύρια εργαζόμενους στην εξ αποστάσεως εργασία. «Η ζήτηση για συνδεσιμότητα δεν ήταν ποτέ υψηλότερη», τόνιζαν. Όμως η χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων τηλεπικοινωνιακών ομίλων υποχώρησε κατά 20% τον τελευταίο χρόνο, με τους FT να επισημαίνουν πως συνεχίστηκε ένα καθοδικό σπιράλ που ξεκίνησε το 2015. Και η καθοδική κίνηση δεν ανετράπη από την πανδημία και την κυρίαρχη θέση που κατέκτησαν την περίοδο της καραντίνας, αλλά και στους επόμενους μήνες, οι τηλεπικοινωνίες για την εργασία, την ψυχαγωγία, κ.α.

Αυτές οι χαμηλές αποτιμήσεις, τις οποίες έχει επισημάνει τόσο ο ιδρυτής της γαλλικής Iliad, ο Xavier Niel, όσο και ο επίσης Γάλλος ιδιοκτήτης της Altice Patrick Drahi, είναι που σπρώχνουν την αγορά προς νέες συμφωνίες εξαγορών. Όπως η συμφωνία για την απόκτηση της Play από την Iliad, έναν από τους πλέον επιθετικούς «παίκτες» στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της εμπορικής πολιτικής που ακολούθησε στην Ιταλία. Πρόκειται για την τρίτη ευρωπαϊκή αγορά, εκτός της Γαλλίας, που μπαίνει η Iliad μετά την Ιρλανδία το 2017 και την Ιταλία το 2018.

Το Reuters υπενθύμιζε χθες πως η συμφωνία για την εξαγορά της Play, συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ (για την αγορά του συνόλου των μετοχών), έρχεται λίγους μήνες μετά την εξαγορά της ισπανικής MasMovil από τις επενδυτικές εταιρείες KKR, Cinven and Providence έναντι περίπου 3 δισ. ευρώ και της φινλανδικής DNA από την Telenor.

Στην Ελλάδα πρόσφατα ολοκληρώθηκε η συμφωνία απόκτησης της Forthnet από τη United Group, η οποία με την υποστήριξη της βρετανικής επενδυτικής εταιρείας BC Partners «σάρωσε» την τελευταία διετία τις τηλεπικοινωνιακές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με εξαγορές σε Κροατία, Βουλγαρία και Ελλάδα.

Οι αναλυτές θεωρούν πως όσο αυξάνεται η ζήτηση για data («data is the new oil» κατά τη γνωστή έκφραση που καταγράφει η ανάλυση των FT), τόσο θα αυξάνονται και οι ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών ομίλων για επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς, σε σταθερή και κινητή. Πώς, όμως, θα πεισθούν οι πελάτες, ειδικά σε αγορές που πλήττονται σκληρά από την πανδημία, να πληρώσουν κάτι παραπάνω για τις καλύτερες ταχύτητες πρόσβασης; Μάλλον δύσκολο όπως δείχνει και η εμπειρία της British Telecom (BT), που αύξησε τα τιμολόγια αυτόν τον μήνα στην Βρετανία εν μέσω σκληρής κριτικής.

Οι διοικήσεις των τηλεπικοινωνιακών κολοσσών, για να ικανοποιήσουν τους επενδυτές και να προσελκύσουν καινούργιους, προχωρούν σε διάφορες κινήσεις, όπως η μεταφορά των κεραιοσυστημάτων σε θυγατρικές εταιρείες (στον χορό μπήκε και η Vodafone, που προωθεί εισαγωγή της θυγατρικής στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ενώ σχέδιο απόσχισης των κεραιών προωθεί και η Play), οι συγχωνεύσεις θυγατρικών με τρίτους ομίλους ώστε να δημιουργηθούν ισχυρότερα σχήματα (όπως η εξαγορά της αμερικανικής Sprint από την T-Mobile, θυγατρική της Deutsche Telekom), οι εθελούσιες έξοδοι προσωπικού (ένα παράδειγμα είναι ο ΟTΕ) και τα άλλα μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Πρόκειται για εικόνα αναταραχής που για πολλούς μεταφράζεται σε νέο γύρο εξαγορών και συγχωνεύσεων. Πάντα με τον φόβο μιας κίνησης από τους ισχυρούς του Διαδικτύου που χρησιμοποιούν τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για να παίρνουν σήμερα «τον αφρό» των εσόδων και των κερδών.