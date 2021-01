Frigoglass: Ο Εμ. Μεταξάκης αναλαμβάνει Οικονομικός Διευθυντής

Η Frigoglass S.A.I.C. ανακοινώνει ότι ο Χαράλαμπος Γκορίτσας, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, ενημέρωσε για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Εταιρεία στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021. Σε συνέχεια της εξέλιξης αυτής, τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Μεταξάκης, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021.

Ο Εμμανουήλ Μεταξάκης εντάχθηκε στην Frigoglass ως στέλεχος του τμήματος Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης (Financial Planning and Analysis Supervisor) τον Ιούνιο του 2010 και διαθέτει αποδεδειγμένη και εκτεταμένη εμπειρία αφού κατείχε θέσεις ευθύνης εντός της οικονομικής διεύθυνσης της Εταιρείας. Πρόσφατα, κατείχε τη θέση του Διευθυντή Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας (Head of Financial Performance). Πριν την Frigoglass, ο κ. Μεταξάκης εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Deloitte για πέντε χρόνια.

Ο κ. Μεταξάκης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακού στο Corporate Finance από το SDA Bocconi.