Η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. γιορτάζει το Γυναικείο Επιχειρείν

"Άνευ αμοιβής υπηρεσίες σε Γυναίκες Founders Startup Εταιριών προσφέρει η Whitetip Investments AEPEY με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας", σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

"Η Εταιρία Παροχής Επενδυτικών και Investment Banking Υπηρεσιών, στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της, One For All, και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καλεί γυναίκες Founders Startup Εταιριών να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της προκειμένου να δηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή άνευ αμοιβής υπηρεσιών σχετικών με την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα γιορτάσει έμπρακτα την ημέρα αυτή προσφέροντας Συμβουλευτική, Mentoring, Καθοδήγηση σχετικά με ήδη υπάρχοντα Business Model και αρωγή στην ανάπτυξη του απαραίτητου υλικού για τη λήψη Χρηματοδοτήσεων σε Startup Εταιρίες οι οποίες έχουν ιδρυθεί αποκλειστικά από γυναίκες. Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν εταιρίες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η οποία έδωσε και το έναυσμα για την προσφορά αυτή γιορτάζεται Παγκοσμίως την 8η Μαρτίου. Το πρόγραμμα One For All της Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. στα πλαίσια του οποίου οργανώθηκε η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μοντέλο κοινωνικής προσφοράς σχεδιασμένο από την Εταιρία που στοχεύει σε ετήσια διάθεση του 1% των ωρών απασχόλησης των εργαζομένων της εταιρίας προς δωρεάν παροχή σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς (20 ώρες ανά εργαζόμενο), σε παροχή του 1% του συνόλου των υπηρεσιών Investment Banking της Εταιρίας σε οργανισμούς με ESG κριτήρια για την κάλυψη αναγκών τους σε Fundraising και Pitching (60 ώρες ετησίως) και σε δωρεά του 1% του ετήσιου τζίρου της Εταιρίας σε φιλανθρωπίες κάθε είδους.

Η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. καλεί ανοικτά όσες Εταιρίες ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη ενέργεια, να έρθουν σε επαφή μαζί της αποστέλλοντας το Business Plan τους στην ηλεκτρονική Διεύθυνση [email protected]"