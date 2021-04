Εξι προσφορές στο διαγωνισμό της ΔΕΦΑ για συμβούλους

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ΛΤΔ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα, 23 Απριλίου το στάδιο υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Request for Proposal for the Provision of Legal - Commercial – Financial Advisor Services» με την αποσφράγισή τους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι προσφορές αφορούν στην παροχή Νομικών, Εμπορικών και Οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη ΔΕΦΑ και στη θυγατρική της, Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) ΛΤΔ, με σκοπό την υποστήριξη του επιχειρηματικού πλάνου των Οργανισμών για τα επόμενα χρόνια.

Το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε μέσω της συμμετοχής στον διαγωνισμό, ικανοποιεί απόλυτα τον Οργανισμό που δέχθηκε 6 προσφορές, οι οποίες αξιολογούνται με βάση τις απαιτήσεις και διαδικασίες του διαγωνισμού και των κανονισμών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Προτάσεις υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος e-procurement από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

1. NEXIA POYIADJIS

2. Hogan Lovells

3. Morgan Lewis

4. Baker Botts LLP

5. Clyde and Co LLP

6. EY LLP

«Το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, ικανοποιεί απόλυτα τη ΔΕΦΑ και υπογραμμίζει τις μεγάλες προκλήσεις του έργου», σημείωσε ο Δρ. Συμεών Κασσιανίδης, πρόεδρος του Οργανισμού.