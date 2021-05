Εξι στους 10 χρήστες internet ψωνίζουν τώρα διαδικτυακά

Οι Ελληνες έχουν εξοικειωθεί πλέον με το internet αλλά και με τις ηλεκτρονικές αγορές, με το ποσοστό που τις επιλέγουν να αυξάνεται διαρκώς. Οκτώ στους δέκα φαίνεται να χρησιμοποιούν καθημερινά internet, μέσα στην πανδημία, ενώ μόλις 4 στους 100 δεν χρησιμοποιούν καθόλου διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, σε διάστημα 14 μηνών το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν on line έχει αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Όπως φαίνεται τα περιοριστικά μέτρα άλλαξαν την καθημερινότητα των καταναλωτών σχεδόν στο σύνολό τους. Μάλιστα πολλοί θα διατηρήσουν αυτή την συνήθεια αγορών και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και το άνοιγμα των καταστημάτων.

Τα παραπάνω ευρήματα προκύπτουν από έρευνα της εταιρείας Pulse RC για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που διεξήχθη στην Περιφέρεια Αττικής το χρονικό διάστημα 16-19 Απριλίου 2021, με δείγμα 1.023 ενηλίκους από τον γενικό πληθυσμό.

Πριν την πανδημική κρίση μόλις το 40% όσων που χρησιμοποιούν internet έκαναν on line αγορές ενώ περίπου 14 μήνες μετά το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 60%! Ποσοστό αρκετά υψηλό, καθώς οι περισσότεροι πλέον αγοράζουν διαδικτυακά ακόμα και τα προϊόντα του super market.

Στο μεταξύ, ενώ πριν από την πανδημία το 59% των καταναλωτών απαντούσε ότι δεν επισκέπτεται και δεν αγοράζει από ηλεκτρονικά καταστήματα, πλέον το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 35%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έρευνας, η υψηλή αξιοποίηση του Διαδικτύου, των e-shops και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής παραγγελίας αναμένεται να συνεχιστεί και μετά από την πανδημία.

Οι online αγορές όπως είναι φυσικό ελκύουν περισσότερο τις μικρότερες ηλικίες. Σύμφωνα με την έρευνα το 81% των ατόμων ηλικίας 17-29 ετών, που χρησιμοποιεί το Internet, αγοράζουν από ηλεκτρονικό κατάστημα/e-shop, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 30-44 των ποσοστό εκείνων που δίνουν θετική απάντηση είναι 72%.

Στις μεγαλύτερες ηλικίες τα ποσοστά μειώνονται ωστόσο πρόσβαση πλέον στις ηλεκτρονικές αγορές έχουν και οι πολύ μεγάλες ηλικίες.

Συγκεκριμένα:

On line ψωνίζει το 57% των χρηστών του Διαδικτύου ηλικίας 45-49 ετών

Το 31% των καταναλωτών από 60 και πάνω επίσης ψωνίζουν διαδικτυακά

Οι χρήστες internet

Από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι και σήμερα έχουν αυξηθεί και οι χρήστες του διαδικτύου. Πριν τα περιοριστικά μέτρα το 77% έκανε καθημερινή χρήση του internet. To ποσοστό αυτό τον Απρίλιο του 2021 αυξήθηκε σε 83%. Παράλληλα το 7% χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας και 3% έχουν πρόσβαση λίγες ημέρες της εβδομάδας.

Μόλις 2% μπαίνει μερικές φορές το μήνα στο διαδίκτυο, 1% πιο σπάνια και 4% δεν έχει πρόσβαση στο internet από 6% που ήταν πριν ξεσπάσει η πανδημία και αρχίσει η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων.

Αλλάζουν οι συνήθειες της αγοράς

Πριν να ξεκινήσει η πανδημία οι όροι click away και click in shop δεν ήταν γνωστοί και σαφώς δεν υπήρχε ανάγκη εφαρμογής τους. Πλέον πάνω από τους μισούς έχουν εξοικειωθεί και μέσω internet φτιάχνουν την λίστα τους για click away ή κλείνουν το ραντεβού τους μέσω ειδικής πλατφόρμας για click in shop.

Ειδικότερα το 58% των ερωτηθέντων απαντά πως βλέπει θετικά τις νέες μεθόδους για αγορές. Συγκεκριμένα το 22% απαντά «σίγουρα θετικά» και το 36% «μάλλον θετικά».

Στον αντίποδα, σχεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές συγκεκριμένα το 34% αξιολογεί αρνητικά τις δύο εναλλακτικές μεθόδους αγορών. Το 21% από αυτούς απαντά «μάλλον αρνητικά» και το 13% «σίγουρα αρνητικά».

Σχετικά με την αξιολόγηση των μεθόδων click away και click in shop από τους ίδιους τους επαγγελματίες-επιχειρηματίες, το 60% απαντά «σίγουρα θετικά» και «μάλλον θετικά». Αντίθετα, το 35% έχει αρνητική άποψη.