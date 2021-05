Cosmote: Ποιοι κερδίζουν Σαββατοκύριακα με δωρεάν απεριόριστα data

Δωρεάν απεριόριστα data για όλα τα Σαββατοκύριακα από τις 22/5, έως και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (21/6), προσφέρει η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές της, για να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα από όπου και αν βρίσκονται.

Οπως σημειώνει, όλοι οι συνδρομητές κινητής, οικιακοί και εταιρικοί (συμβόλαιο, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητή COSMOΚΑΡΤΑ & WHAT’S UP), μπορούν να ενεργοποιούν την δωρεάν προσφορά για κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνοντας από το κινητό τους στα applications My COSMOTE και WHAT’S UP και να έχουν πρόσβαση σε απεριόριστα data, χωρίς κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες των δικτύων COSMOTE 4G και COSMOTE 5G. Οι συνδρομητές για το πρώτο Σαββατοκύριακο ισχύος της προσφοράς (22-23/5) μπορούν να ενεργοποιήσουν τα δωρεάν απεριόριστα δεδομένα από σήμερα και στη συνέχεια από κάθε Δευτέρα για κάθε επερχόμενο Σαββατοκύριακο.

«Στην COSMOTE φροντίζουμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των συνδρομητών μας. Για το λόγο αυτό, προχωράμε συχνά σε προσφορές πακέτων GB, εντελώς δωρεάν ή σε πολύ χαμηλές τιμές, σε περιόδους που το Internet στο κινητό γνωρίζει αυξημένη ζήτηση. Προσφέροντας δωρεάν απεριόριστα data σε όλους, για όλα τα Σαββατοκύριακα μέχρι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, δίνουμε τη δυνατότητα στους συνδρομητές μας να σερφάρουν ανέμελα από το κινητό τους, από όπου και αν βρίσκονται», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marketing Officer Οικιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, αφού την περασμένη δεκαετία, οι επενδύσεις έφτασαν τα €5 δισ. Επιπλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €2 δισ. την τρέχουσα τετραετία, για να προσφέρει ακόμα υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη κάλυψη στο κινητό και το σταθερό. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις και τις εντατικές προσπάθειες των ανθρώπων της, η COSMOTE διαθέτει τα μεγαλύτερα 4G και 5G δίκτυα στη χώρα με πληθυσμιακή 4G κάλυψη 99% και το COSMOTE 5G να είναι ήδη διαθέσιμο σε 17 πόλεις, με την πληθυσμιακή κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να ξεπερνά πλέον το 90%.

Η COSMOTE έφερε πρώτη στην Ελλάδα το δίκτυο 5G, με τις μέγιστες ταχύτητες να ξεπερνούν το 1Gbps σε συγκεκριμένες περιοχές ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη του COSMOTE 5G αναμένεται να ξεπεράσει το 50% έως το τέλος του 2021.