Οι επενδυτικές κινήσεις των ΕΛΠΕ στην Κύπρο

Επενδυτικές κινήσεις με συνέργειες υλοποιεί στην Κύπρο ο όμιλος της ΕΛ.ΠΕ. Η πλέον πρόσφατη ανακοινώθηκε επίσημα χθες, για την είσοδο της ΕΛ.ΠΕ., μέσω της Yugen Limited, στην εταιρία VLPG Plant Ltd, η οποία κατασκευάζει τερματικό υγραερίου (LPG) σε έκταση που παραχωρήθηκε, έναντι μισθώματος, από την κυπριακή κυβέρνηση εντός της βιομηχανικής και ενεργειακής περιοχής του Βασιλικού.

Τα επόμενα βήματα της ΕΛ.ΠΕ. στην Κύπρο περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ΑΠΕ, με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, τον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς και τη δημιουργία περιφερειακού hub για όλη την Ανατολική Μεσόγειο, σε συνεργασία με την Boston Consulting Group, για την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών λύσεων οριζόντια σε όλες τις αγορές (βιομηχανία, εμπόριο, λιανική).

Οι συνολικές επενδύσεις της ΕΛ.ΠΕ. στην Κύπρο κατά την τελευταία 15ετία υπερβαίνουν τα 160 εκατ. ευρώ. Το 2019 εξαγόρασε το 100% της εταιρίας Blue Circle, η οποία ασχολείται με εξειδικευμένες εγκαταστάσεις συστημάτων που χρησιμοποιούν το υγραέριο ως πηγή ενέργειας, καθώς και με τη διανομή υγραερίου στην Κύπρο. Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της. Εξάλλου, δαπανήθηκαν περί τα 30 εκατ. ευρώ για την κατασκευή συγκροτήματος δεξαμενισμού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό, που ελέγχονται από την Yugen Ltd, θυγατρική εταιρία της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd. Το συγκρότημα πλαισιώνεται από πέντε χερσαίους αγωγούς μεταφοράς καυσίμων από το λιμάνι του Βασιλικού και εδώ μεταφέρεται πλέον η αντίστοιχη δραστηριότητα της εταιρίας από τις υποδομές που είχε στην Λάρνακα και οι οποίες έχουν ήδη κατεδαφιστεί.

Μέσω της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd ο όμιλος λειτουργεί 96 πρατήρια υγρών καυσίμων, με την επωνυμία ΕΚΟ, κατέχοντας το 30% της τοπικής αγοράς. Η εταιρία δημιουργήθηκε με την εξαγορά της BP Cyprus Ltd τον Δεκέμβριο του 2002. Η ύπαρξη του δικτύου αυτού διευκολύνει τα σχέδια επέκτασης στην ηλεκτροκίνηση, καθώς υπάρχουν έτοιμα σημεία για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης. Η ηλεκτροκίνηση είναι ήδη παρούσα στην κυπριακή αγορά.

Η επένδυση στην VLPG

Η ΕΛ.ΠΕ. μέσω της Yugen Ltd, υπέγραψε συμφωνία με τους υφιστάμενους μετόχους της VLPG Plant Ltd, ήτοι, την Petrolina Holdings, την Intergas Ltd και την Synergas Ltd, για την εξαγορά μέρος των μετοχικών μεριδίων τους στην εταιρία. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, η Petrolina, εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Κύπρου, θα κατέχει το 32%, έναντι του αρχικού ποσοστού συμμετοχής ύψους 47%, του μετοχικού κεφαλαίου της VLPG, ενώ η Yugen θα αποκτήσει επιπρόσθετο 17% από τους δύο άλλους μετόχους της εταιρίας και θα κατέχει, επίσης, το 32% του μετοχικού κεφαλαίου της VLPG. H διοίκηση της VLPG θα ασκείται σε ισοζυγισμένη βάση από τους τέσσερις μετόχους της.

Η VLPG Plant δημιουργήθηκε ως κοινοπραξία από τους τρεις αρχικούς μετόχους, για την κατασκευή του τερματικού υγραερίου στο Βασιλικό, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και θα διαχειρίζεται περί τους 32.000 μετρικούς τόνους χύμα υγραερίου και περί τους 24.000 μετρικούς τόνους εμφιαλωμένου σε ετήσια βάση.

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων η VLPG θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου εντός του τερματικού και θα λειτουργεί μονάδα ελέγχου και επιδιόρθωσης κυλίνδρων υγραερίου. Στις δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις διακίνησης υγραερίου, με ιδιόκτητες δυνατότητες εκφόρτωσης δεξαμενοπλοίων, αποθήκευση, καθώς και διανομή στην αγορά μέσω βυτιοφόρων υγραερίου. Θα διαχειριστεί, επίσης, την εμφιάλωση και συντήρηση των φιαλών υγραερίου που θα διατίθενται από τις εταιρίες εμπορίας.

Ο όμιλος της ΕΛ.ΠΕ. με τη συμφωνία αυτή αποκτά πρόσβαση όχι μόνον στην χονδρεμπορική αγορά υγραερίου της Κύπρου, που χαρακτηρίζεται «ραγδαία αναπτυσσόμενη», αλλά και στη λιανική αγορά υγραερίου.