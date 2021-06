Διάκριση από τη Microsoft για τη Space Hellas

H Space Hellas, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους λύσεων Cloud, Microsoft Gold Partner στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κατάκτηση μιας ακόμη σημαντικής διάκρισης, αυτής του Microsoft Advanced Specialization σε «Linux and Open Source Databases Migration to Azure».

Η υψηλού επιπέδου πιστοποίηση «Linux and Open Source Databases Migration to Azure» τοποθετεί τη Space Hellas στο οικοσύστημα των τεχνολογικά πιο προηγμένων συνεργατών της Microsoft, σε παγκόσμια κλίμακα.

H διάκριση αυτή καθιστά τη Space Hellas τον μοναδικό συνεργάτη της Microsoft στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα και την κατατάσσει ανάμεσα στις 17 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως που πληρούν τα αυστηρά κριτήρια της συγκεκριμένης πιστοποίησης και διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στην ασφαλή μετάβαση Linux και Open Source Databases υποδομών, στο Azure.

Ο Σωκράτης Κωστίκογλου, Διευθυντής IT Εφαρμογών και R&D της Space Hellas, δήλωσε: «Η μοναδική αυτή διάκριση είναι επιστέγασμα μιας σαφούς στρατηγικής της Space Hellas με προτεραιότητα το Cloud, έχοντας υλοποιήσει και υποστηρίζοντας τα τελευταία χρόνια σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού

και μετάβασης στο Cloud, τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στο Δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Το Advanced Specialization για Linux and Open Source Databases Migration to Azure, είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, βαθιάς γνώσης, μοναδικής εμπειρίας και εξειδίκευσης και αποτελεί μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία μας. Καταδεικνύει την ικανότητά μας να παρέχουμε ασφάλεια και εξειδίκευση στους πελάτες μας και να είμαστε αρωγοί σε όλη την διάρκεια της πορείας τους στο Cloud, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο».

Ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, Commercial Partners Director της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, σχολίασε σχετικά: «Η απόκτηση του Linux and Open Source Databases Migration to Microsoft Azure Advanced Specialization είναι μια επικύρωση της εξειδίκευσης της Space Hellas σε περιβάλλοντα λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Red Hat Enterprise Linux, MariaDB, PostgreSQL, MySQL καθώς και NoSQL βάσεις δεδομένων) και της εμπειρίας της στην απρόσκοπτη και ασφαλή μετάβαση αυτών στο Microsoft Azure. Αυτή η ανάδειξη αποτελεί δέσμευση προς τους πελάτες της Space Hellas για ευελιξία, επεκτασιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων της επιχείρησή τους, εκτελώντας μια επιτυχημένη μετεγκατάσταση στο Cloud».