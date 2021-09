Στη λίστα Best Workplaces in Europe 11 ελληνικές εταιρείες

Το Great Place to Work σε συνεργασία με τον The Economist Group ανακοίνωσε τη λίστα Best Workplaces in Europe 2021 με τις καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη.

Φέτος, η χώρα μας έχει έντονη παρουσία στη λίστα με 11 εταιρείες της ελληνικής αγοράς: 4 πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 7 αμιγώς ελληνικές.

Οι πολυεθνικές DHL Express, Abbvie Φαρμακευτική, Novo Nordisk Ελλάς και S.C Johnson Hellas, καθώς και οι ελληνικές Kaizen Gaming, Β. Καυκάς ΑΕ, Διαμαντής Μασούτης, Dialectica, Epsilon Net, ΑΕ Convert Group και Pylones Hellas, βραβεύτηκαν μεταξύ των καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον.

Για να δημιουργήσει τη λίστα Best Workplaces in Europe 2021, το Great Place to Work, global authority στην αξιολόγηση και μελέτη της εργασιακής κουλτούρας διεξήγαγε την έρευνά του σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους και ανέλυσε πρακτικές και πολιτικές αναφορικά με ζητήματα εργασιακού περιβάλλοντος σε 36 χώρες και σε περισσότερες από 3.000 εταιρείες στην Ευρώπη.

Μπορείτε εδώ να δείτε όλες τις εταιρείες της φετινής Ευρωπαϊκής λίστας.

Την πρώτη θέση στις πολυεθνικές εταιρείες της Ευρώπης για το 2021 κατέκτησε η DHL Express, στις μεγάλες εθνικές (περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι) η εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από την Τουρκία Kuveyt Turk, στις μεσαίου μεγέθους (50-499 εργαζόμενοι) η ολλανδική AFAS Software και στις μικρού μεγέθους (10-49 εργαζόμενοι) η επίσης ολλανδική Viisi Ypotheken.

Για να ανακηρυχθούν ως οι καλύτερες στην Ευρώπη, οι εταιρείες πρέπει πρώτα να διακριθούν και να καταταχθούν υψηλότερα στις εθνικές λίστες Best Workplaces. Αυτή η αναγνώριση βασίζεται σε εμπιστευτικά δεδομένα ερευνών που αξιολογούν τις εμπειρίες των εργαζομένων σχετικά με την εμπιστοσύνη, την καινοτομία, τις αξίες της εταιρείας και την ηγεσία.

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα Best Workplaces in Europe 2021 σημείωσαν, κατά μέσο όρο, 8% καλύτερα αποτελέσματα από τον μ.ο. στις εθνικές λίστες Best Workplaces, ένα πολύ υψηλό νούμερο αν αναλογιστούμε πως αυτές οι εταιρείες είναι οι «καλύτερες από τις καλύτερες» στη χώρα τους.

Ένας σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ των Best Workplaces in Europe 2021 και των εταιρειών που δεν διακρίθηκαν, είναι το πόσο πρόθυμοι δηλώνουν οι εργαζόμενοί τους να κάνουν παραπάνω προσπάθεια για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Το 82% των εργαζομένων στις εταιρείες της λίστας Best Workplaces in Europe 2021 δήλωσαν πρόθυμοι, ενώ μόνο το 67% των εργαζομένων σε εταιρείες που δεν διακρίθηκαν δήλωσαν το ίδιο.

Επίσης, σε σύγκριση με τις εταιρείες που δεν διακρίθηκαν, περίπου 12% περισσότεροι εργαζόμενοι των εταιρειών Best Workplaces in Europe 2021 δήλωσαν ότι:

Η εταιρεία τους είναι ένα ψυχολογικά και συναισθηματικά υγιές μέρος εργασίας.

Μπορούν να κάνουν στη διοίκηση οποιαδήποτε εύλογη ερώτηση και να πάρουν μια άμεση απάντηση.

Η διοίκηση έχει σαφή άποψη για το πού πηγαίνει ο οργανισμός και πώς να φτάσει εκεί.

Οι 25 καλύτερες πολυεθνικές εταιρείες είναι οι:

1. DHL Express

2. AbbVie

3. Cisco

4. Salesforce

5. Hilton

6. Hilti

7. Amgen

8. SAS Institute

9. The Adecco Group

10. Sopra Steria

11. Specsavers

12. Grohe

13. Roche

14. SC Johnson

15. Stryker

16. Teleperformance

17. Cadence

18. Admiral Group

19. Novo Nordisk

20. Adobe

21. Volkswagen Financial Services

22. Bristol-Myers Squibb

23. Accuracy

24. LGT Group

25. Homeserve

Για να θέσουν υποψηφιότητα για την ευρωπαϊκή λίστα, οι εταιρείες πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν ως εξαιρετικές και να διακριθούν στις εθνικές τους λίστες κατά τη διάρκεια του 2020 ή στις αρχές του 2021. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται η εταιρείες της ευρωπαϊκής λίστας είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εταιρείες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: μικρές (10 έως 49 εργαζόμενοι), μεσαίες (50 έως 499 εργαζόμενοι), μεγάλες (500+ εργαζόμενοι) και πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές εταιρείες αξιολογούνται και για τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν εξαιρετικούς χώρους εργασίας σε τουλάχιστον τρεις χώρες. Επίσης πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1.000 υπαλλήλους παγκοσμίως με τουλάχιστον το 40% (ή 5.000) των υπαλλήλων να βρίσκονται σε άλλη χώρα από τα κεντρικά τους γραφεία.