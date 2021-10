Συνεργασία Kaspersky με την Enet Solutions – Logicom

Η Kaspersky, παγκόσμια εταιρεία κυβερνοασφάλειας, επεκτείνει το δίκτυο διανομής της σε Ελλάδα και Κύπρο με την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας για όλη την γκάμα των εταιρικών λύσεων της με την Enet Solutions - Logicom AEBE, κορυφαίο διανομέα τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη νέα συνεργασία και τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει», αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής της Enet Solutions-Logicom ΑΕΒΕ, Σπύρος Κουρμούσης. «Οι συνεργάτες μας θα ωφεληθούν από τις λύσεις ενός αναγνωρισμένου παρόχου στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η συμφωνία αυτή αποδεικνύει τις ικανότητες και την εμπειρία της εταιρείας μας να ενδυναμώνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιό της και να διανέμει με επιτυχία προϊόντα που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον συνεργάτη μας».

Η νέα αυτή στρατηγική συνεργασία αποτελεί προσθήκη στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες διανομής της Kaspersky με την Digital Sima SA, την Ideal Electronics SA, την Info Quest Technologies SA, την Talos Software & IT LTD στην Ελλάδα και την Dataflow Technology LTD στην Κύπρο, και στόχο έχει την ενίσχυση της παρουσίας της Kaspersky στην Ελλάδα και την Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή αναβάθμιση του εύρους των προσφερόμενων στους πελάτες της λύσεων με βάση τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας.

«Είμαι βέβαιος ότι η Enet Solutions - Logicom θα αποτελέσει στρατηγικό μας σύμμαχο, ως νέος διανομέας των εταιρικών προϊόντων μας, στην προώθηση εξειδικευμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας μέσω του εδραιωμένου partner channel της», αναφέρει ο Βασίλης Βλάχος, Channel Manager της Kaspersky για Ελλάδα και Κύπρο.