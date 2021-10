Στον όμιλο Φάις το μερίδιο της Notos Com στην One Outlet

Στον όμιλος Φάις μεταβιβάζεται το 35% που κατείχε η Notos Com στην One Outlet, εταιρεία που λειτουργεί μεταξύ άλλων το εμπορικό κέντρο One Salonika και μέσω της Στοάς Μοδιάνο ΑΕ αναπτύσσει το ακίνητο της ομώνυμης αγοράς στη Θεσσαλονίκη.

Αν και η συμφωνία εξυγίανσης της Notos Com με τις τράπεζες δεν έχει προχωρήσει πολύ μετά τις υπογραφές που μπήκαν στα μέσα του καλοκαιριού, προετοιμάζονται κινήσεις. Η μεταβίβαση του ελέγχου της One Outlet στο Fais Group, συμφωνία που είχε γίνει με τη Notos Com, πριν το σχέδιο εξυγίανσης, μπαίνει στην τελική ευθεία.

Οι δύο πλευρές είχαν συμπράξει στην αναμόρφωση της Αγοράς Μοδιάνο όταν το 2017 το ΤΑΙΠΕΔ μεταβίβασε στην One Outlet το 43,63% έναντι 1,9 εκατ. ευρώ. Η Notos Com διατηρεί το 35% στην One Outlet και το Fais Group πάνω από 60%, με το υπόλοιπο να αφορά μικρομετόχους.

Την περασμένη εβδομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάις Συμμετοχών ανακοίνωσε απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία παρείχε ειδική άδεια για τη χορήγηση εγγύησης στη Notos Com, προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Unlimited Sport, που απορρέουν από τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών ενόψει υπογραφών με την Optima bank. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Notos Com αναλαμβάνει να μεταβιβάσει στην Unlimited Sport 787.500 μετοχές της One Outlet, οι οποίες αντιστοιχούν σε 35% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η Unlimited Sport είναι εταιρεία του Fais Group, μέσω της οποίας αναπτύσσει την Under Armour, ενώ η Optima bank είναι ο στρατηγικός επενδυτής στη συμφωνία της οικογένειας Παπαέλληνα με τις τράπεζες για την εξυγίανση της Notos Com.

Η αποτίμηση του 35% της One Outlet, ενόψει της μεταβίβασης, αναμένεται πιθανότατα στις αρχές του 2022. Πάντως το 2020 η One Outlet είχε σύνολο περιουσιακών στοιχείων αξίας 19,6 εκατ. ευρώ από 21 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Εμφάνισε μείωση τζίρου κατά 45,92% στα 4,3 εκατ. ευρώ, ζημιές 142.320,93 ευρώ έναντι κερδών 1,6 εκατ. ευρώ και μικτά αποτελέσματα στο 43,33% του κύκλου εργασιών έναντι 57,97% στην προηγούμενη χρήση. Τα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2020 ήταν 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,66 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η σύμπραξη στην Εμπορική Στοά

Υπενθυμίζεται ότι η One Outlet και η 100% θυγατρική της Στοά Μοδιάνο ΑΕ προχώρησαν από το 2019 σε ιδιωτικό συμφωνητικό για ανακατασκευή και μίσθωση της εμπορικής στοάς, ώστε με το μίσθωμα να συμψηφιστεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το ελάχιστο ποσό της επένδυσης.

Η One Outlet, όπως υπενθυμίζει στην οικονομική του έκθεση για το 2020 το Fais Group, είχε αναλάβει την υποχρέωση να επενδύσει 4,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για την ανακατασκευή και εκτέλεση όλων των τεχνικών διαδικασιών και εργασιών που απαιτούνται για την ανακατασκευή και διαμόρφωση του ακινήτου σε Εμπορική Στοά. Η μίσθωση είναι 35ετής, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ανακατασκευής και το μίσθωμα για το πρώτο έτος της μίσθωσης συμφωνήθηκε σε 400.00 ευρώ ετησίως πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι η οικοδομική άδεια της Στοάς Μοδιάνο εκδόθηκε εντός της χρήσης 2020, ενώ οι εργασίες προχωρούν μετά τη διακοπή των lockdown, προκειμένου το έργο να παραδοθεί στο κοινό της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 2022.