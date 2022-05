Wind Media: «Πυραμίδα» που πουλούσε likes «έπεσε» με θύματα χιλιάδες Ελληνες

Επενδύσεις που πιθανόν φτάνουν τα πολλά εκατομμύρια ευρώ έκαναν… φτερά μετά την κατάρρευση μιας ακόμα πυραμίδας που απευθυνόταν σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και επιθυμούσαν να αποκτήσουν ένα επιπλέον εισόδημα κατά τη διάρκεια του σερφαρίσματός τους σε facebook, youtube, tiktok.

Πρόκειται για την Wind Media που χρησιμοποίησε την αξία που έχουν τα «likes», στα ψηφιακά social media για αποσπάσει χρήματα με μια όπως φαίνεται καλοστημένη απάτη βασιζόμενη στην τακτική των Facebook, Youtube και TikTok, να ανεβάζουν διαφημίσεις από τις οποίες έχουν έσοδα. Όσο περισσότεροι δουν τη διαφήμιση και όσο περισσότεροι κάνουν like τόσο μεγαλύτερα είναι τα έσοδα.

Έτσι όσοι εγγράφονταν σε κάποιο από τα προϊόντα της Wind Media έπρεπε να παρακολουθήσουν ένα βίντεο, συνήθως στη διαδικτυακή πλατφόρμα YouTube, να κάνουν like σε αυτό και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό κανάλι.

Η συγκεκριμένη εταιρεία υποσχόταν πολύ μεγάλες αποδόσεις, με αντάλλαγμα ελάχιστες ώρες απομακρυσμένης απασχόλησης και συνδρομή σε κάποιο από τα «πακέτα» της.

Στην ανενεργή πλέον ιστοσελίδα της, η Wind Media αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 2020 με έδρα τη Σιγκαπούρη ως πλατφόρμα δικτύωσης-διαφήμισης και παθητικού εισοδήματος. Φερόταν να σχετίζεται με ομώνυμη εταιρεία της Σιγκαπούρης (Wind Media PTE Ltd), που πληρώνει χρήστες για να κάνουν likes σε ιστοσελίδες επιχειρήσεων και ιδιωτών στο Facebook και το Youtube, και υποστήριζε ότι συνεργάζεται με τον όμιλο μέσων ενημέρωσης της Σιγκαπούρης, Mediacorp. Ωστόσο η Mediacorp, που ανήκει στον κρατικό κολοσσό της Σιγκαπούρης Temasek Holdings Ltd, έχει διαψεύσει ότι η Wind Media PTE Ltd αποτελεί εταίρο της.

Η Wind Media στην Ελλάδα εκτιμάται ότι απέκτησε περισσότερα από 10.000 μέλη που αγόρασαν ένα από τα πακέτα που προσέφερε και προσδοκούσαν ότι θα πληρώνονται για να κάνουν likes σε βίντεο και ιστοσελίδες influencers.

Μάλιστα ήταν ξεκάθαρο ότι ανάλογα το ποσό που θα επενδυθεί θα είχε και συγκεκριμένο εισόδημα. Ορισμένα παραδείγματα που προβαλλόταν στην ιστοσελίδα προέβλεπαν τα εξής:

για επένδυση 600 ευρώ ο χρήστης έκανε 15 likes την ημέρα σε ισάριθμες διαφορετικές ιστοσελίδες ή βίντεο με αντάλλαγμα εξασφαλισμένο μηνιαίο εισόδημα 765 ευρώ ή εξασφαλισμένα ετήσια έσοδα 9.307,5 ευρώ.

Για 3.000 ευρώ τα μέλη της εταιρείας προσέβλεπαν σε εγγυημένο ετήσιο εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ.

Οι πληρωμές γίνονταν μόνο σε κρυπτονομίσματα (USDT).

Η πλατφόρμα της Wind Media είναι εκτός λειτουργίας τα τελευταία εικοσιτετράωρα, και ήδη έχουν κατατεθεί καταγγελίες για την υπόθεση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ωστόσο προς το παρόν το ποσό που έχουν καρπωθεί οι «εγκέφαλοι» δεν μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Ισλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μαλαισία, σε περισσότερες από 70 χώρες και έχει δημιουργήσει συνεργασίες με το Facebook και το YouTube.

Πώς δούλευε

Όπως αναφέρεται στην ιστεσελίδα της εταιρείας κάποιος κάνει εγγραφή στο σύστημα, κάνει Like στους συνδέσμους που θα λαμβάνει από Facebook, Youtube ή TikTok και, όπως τονίζει, ανάλογα με το επίπεδο που είναι ο λογαριασμός του παίκτη μπορεί να κερδίσει από 1,5€ έως 138€ κάθε μέρα ή 4140€ το μήνα!

Η εγγραφή προβλέπει καταχώρηση της πιστωτικής κάρτας, μετατροπή των χρημάτων σε κρυπτονομίσματα με σαφής οδηγίες βήμα - βήμα, τον τρόπο που γίνεται η ανάληψη των «κερδών» ακόμα και μετατροπή του «επενδυτή σε VIP. «Αν δεν αναβαθμίσει ο χρήστης το λογαριασμό του σε VIP η κερδοφορία του θα είναι πολύ μικρή και δε θα μπορεί να κάνει ανάληψη τα χρήματά του. Όντας VIP χρήστης θα μπορεί να κερδίζει από 4€ έως 138€ την ημέρα ανάλογα με το VIP πακέτο που θα επιλέξει» επισημαίνει η ισττοσελίδα προσδοκώντας σε μεγαλύτερες επενδύσεις και περισσότερες εγγραφές.

Αναφορικά με την αποστολή της εταιρείας τονίζεται χαρακτηριστικά: «Η αποστολή της Wind Media είναι να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία και περισσότερα κέρδη για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης μέσω της συνεργασίας με διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και να προσφέρει μια τέλεια εμπειρία στους χρήστες της. Η Wind Media είναι μια αξιόπιστη πλατφόρμα για όλους όσους την χρησιμοποιούν. Η Wind Media παρέχει ένα βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο πρόγραμμα μερικής απασχόλησης ώστε να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους στην σύγχρονη εποχή του Διαδικτύου».

Για να μπει κάποιος στη Wind Media έπρεπε να του κάνει κάποιος άλλος πρόσκληση.