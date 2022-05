Σειρά διακρίσεων απέσπασε ο ΟΠΑΠ στα Loyalty Awards 2022

Σημαντική επιβράβευση της πελατοκεντρικής προσέγγισης του ΟΠΑΠ και της προσήλωσής του στο υπεύθυνο παιχνίδι αποτελούν έξι διακρίσεις που απέσπασε στα φετινά Loyalty Awards.

Βασικός άξονας της στρατηγικής «Fast Forward» που υλοποιεί η εταιρεία, άλλωστε, σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση είναι η τοποθέτηση του πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της.

Τα βραβεία του OΠΑΠ

Ανάμεσα στις διακρίσεις του OΠΑΠ στα Loyalty Awards 2022, τον κορυφαίο θεσμό που αναδεικνύει κάθε χρονιά τις εταιρείες που έχουν θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής τους τον πελάτη, ξεχωρίζουν τα «Platinum» και «Gold» βραβεία στην κατηγορία «Best Use of Analytics» για το έργο «OPAP Safety Net». Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα Machine Learning & AI, το οποίο εντοπίζει πιθανά φαινόμενα εθισμού των παικτών στα τυχερά παιχνίδια. O OΠΑΠ χρησιμοποιεί την τεχνολογία AI για να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της αγοράς, διασφαλίζοντας έτσι ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες του.

Η εταιρεία απέσπασε δύο ακόμα βραβεία «Gold» στις κατηγορίες «Best CRM in Industry (Sports, Culture & Entertainment)» και «Best Use of CRM (Online Customer Ecosystem)». O OΠΑΠ έχει επενδύσει σε ένα CRM οικοσύστημα, το οποίο παρέχει ολιστική εικόνα των πελατών και αποτελείται από μία σειρά καινοτόμων πρακτικών, όπως Real Time παρακολούθηση της επικοινωνίας, αυτόματη επιλογή του σωστού καναλιού επικοινωνίας, Μachine Learning αλγόριθμοι οι οποίοι προβλέπουν μελλοντικές αποκλίνουσες συμπεριφορές, End-to-End αυτοματοποίηση και προσωποποιημένες προσφορές για κάθε πελάτη.

Τις διακρίσεις του OΠΑΠ στα Loyalty Awards 2022 συμπληρώνουν ένα βραβείo «Silver» και ένα βραβείο «Bronze» στις κατηγορίες «Best Use of Gamification» και «Best Regional Initiative», αντίστοιχα.