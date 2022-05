Πάνω από 750 κρουζιερόπλοια αναμένει φέτος ο Πειραιάς

Η δυναμική επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στο Λιμάνι του Πειραιά είναι πλέον γεγονός, καθώς ήδη έχουν καταπλεύσει σε αυτό ορισμένα από τα μεγαλύτερα, πιο σύγχρονα και πολυτελή κρουαζιερόπλοια των σημαντικότερων εταιρειών κρουαζιέρας διεθνώς, σημειώνει ο ΟΛΠ σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, μάλιστα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε στον Πειραιά την παρθενική του προσέγγιση το πολυτελές mega yacht «Scenic Eclipse», που ανήκει στην αυστραλιανή εταιρεία Scenic Luxury Cruises Tours και έχει χαρακτηριστεί ως το πρώτο εξάστερο yacht, καθώς και το κρουαζιερόπλοιο «Odyssey of the Seas», το μεγαθήριο της εταιρείας Royal Caribbean, το οποίο μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 5.500 επιβάτες, αλλά και το νεότερο και πιο πολυτελές σκάφος του στόλου της Celebrity, Celebrity Beyond, με δυνατότητα μεταφοράς έως και 3.937 επιβάτες.

Στο μεταξύ η OΛΠ Α.Ε. αναμένει εντός του οικονομικού έτους 2022 να αφιχθούν στον Λιμένα περί τα 750 κρουαζιερόπλοια, εκ των οποίων 66% αφορούν αφίξεις επιβίβασης (homeport) στον Πειραιά και παράλληλα το 2022 αναμένονται και νέες αφίξεις εταιρειών στον Λιμένα.

Η δυναμική αυτή τροχιά της κρουαζιέρας δεν αποτελεί ένα συγκυριακό γεγονός αλλά είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής του Λιμένα. Οι νέες αναβαθμισμένες και εκσυγχρονισμένες υποδομές και οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τη μοναδική του κομβική θέση έχουν ήδη μετατρέψει τον Λιμένα σε έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς κρουαζιέρας του κόσμου, καταλήγει ο OΛΠ.