Ποιες εταιρείες έλαβαν τα βραβεία Made in Greece για το 2022

Παραγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων, βραβεύθηκαν στη λαμπερή Τελετή Απονομής των βραβείων «Made in Greece Awards 2022» το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουνίου, στο Ζάππειο Μέγαρο. Η εκδήλωση, που έχει καταξιωθεί από το 2013 ως η μεγάλη γιορτή της παραγωγής στην Ελλάδα, διοργανώθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) σε συνεργασία με την Direction Βusiness Network και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της ΕΛΑΜ για την ενδυνάμωση και διάδοση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου καινοτομίας και εξωστρέφειας, που να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και μάρκετινγκ προϊόντων.

Η πέμπτη κατά σειρά διοργάνωση βραβείων «Made in Greece» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση της Τελετής Απονομής πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Περιστύλιο του Ζάππειου, με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Φώτη Καρύδα, και την τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι πολιτικών φορέων καθώς και πλήθος επιχειρηματιών, στελεχών και εκπροσώπων του Τύπου.

Στο πλαίσιό της βραβεύθηκαν εταιρείες από όλο το φάσμα της ελληνικής βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης, αριστείας και επιβράβευσης ήταν η ποιότητα, η καινοτομία, η διαφοροποίηση, οι στοχευμένες αγορές, τα διεθνή δίκτυα διανομών, η ισχυρή επωνυμία και η απασχόληση εγχώριων παραγωγικών συντελεστών.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πως ευθύνη της πολιτείας είναι να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη παραγωγή και τόνισε πως για να επιτευχθεί υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, χρειάζεται από κοινού συνεργασία με ανταλλαγή σκέψεων, προτάσεων και θέσεων. «Τα δύο τελευταία χρόνια και τα δύο επερχόμενα, η Ελλάδα θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια σε επενδύσεις και εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι πετυχαίνουμε το στοίχημα όχι μόνο της υψηλής ανάπτυξης αλλά και της διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης», ανέφερε.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΑΜ Γεώργιος Μπάλτας, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ, υπενθύμισε πως σύνθημα των «Made in Greece» είναι, από το 2013 μέχρι σήμερα, το «Επιβραβεύουμε την παραγωγή, αναδεικνύουμε την Ελλάδα» και τόνισε την επιτακτική ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ελλάδα, που ήδη υπήρχε λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης, αλλά σήμερα είναι πλέον επιτακτική μετά την εμφάνιση της πανδημίας, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τη διεθνή ενεργειακή και επισιτιστική κρίση. «Αλλά δεν αρκεί απλώς να αυξήσουμε τις παραγωγικές ικανότητες της εθνικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε παράλληλα ισχυρότερη ζήτηση για τα προϊόντα μας και περισσότερους πελάτες που τα προτιμούν από τον διεθνή ανταγωνισμό», επεσήμανε, υπογραμμίζοντας και τον κρίσιμο και πολύπλευρο ρόλο του επιστημονικού μάρκετινγκ στο εγχείρημα. Ολοκληρώνοντας, σημείωσε πως τα Made in Greece Awards 2022 της ΕΛΑΜ συνδέουν την παραγωγική βάση της χώρας με την επιστήμη του μάρκετινγκ μέσα από έναν καταξιωμένο θεσμό αριστείας, που αναδεικνύει τους δημιουργούς της ελληνικής οικονομίας, εκείνους που με υπερηφάνεια σφραγίζουν τα προϊόντα τους με το «Made in Greece».

Σημείο αναφοράς για όσους πιστεύουν ότι η παραγωγή στην Ελλάδα αποτελεί το επίκεντρο για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της χώρας χαρακτήρισε τα «Made in Greece» ο γενικός γραμματέας της ΕΛΑΜ Προκόπης Θεοδωρίδης, αναπληρωτής καθηγητής Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πατρών, πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων. «Από το 2013 μέχρι σήμερα -παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν και υπάρχουν στο οικονομικό περιβάλλον- διαπιστώνουμε με μεγάλη χαρά μέσα από τον μεγάλο αριθμό υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί όλα αυτά τα χρόνια του θεσμού των βραβείων “Made in Greece”, ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δίνουν έμφαση στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στην προστιθέμενη αξία. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερες», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ό,τι πρωτοδημιουργήθηκε αυτά τα χρόνια, ό,τι εδραιώθηκε, ό,τι πορεύθηκε με σταθερότητα, ήρθε η ώρα να διοικηθεί σε ένα προσδοκώμενο καλύτερο και πιο ρευστό οικονομικό περιβάλλον και να συμβάλει με καλύτερους όρους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». Επεσήμανε, βέβαια, πως απαιτείται και ένας συνδυασμός της οικονομικής αποτελεσματικότητας με την καινοτομία, του ψηφιακού μετασχηματισμού με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και μεταρρυθμίσεις που να αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Τα βραβεία αναλυτικά:

Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. - GOLD

ΚΥΚΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. - GOLD

VITEX A.E. - SILVER

KAFEA TERRA FOOD & DRINKS AEBE - BRONZE

Βραβείο Αγροτικής Αριστείας

TODAY'S (Ντοματίνια Υδροπονικής Καλλιέργειας) - GOLD

Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας

ElvalHalcor SA - GOLD

KAFEA TERRA FOOD & DRINKS AEBE - SILVER

VITEX A.E. - SILVER

FARCOM A.E. COSMETICS MANUFACTURING AND DISTRIBUTION - BRONZE

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου - GOLD

ElvalHalkor SA - GOLD

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. - SILVER

Interplast Α.Ε. (ComoPex) - SILVER

FARCOM A.E. COSMETICS MANUFACTURING AND DISTRIBUTION - BRONZE

INTERMED SA - BRONZE

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας Μικρομεσαία Επιχείρηση

ΟΛΥΡΑ Α.Ε. - GOLD

NIKOLIDAKIS GROUP ΑΕ (CENTRO Kitchen) - SILVER

Βραβείο Επωνύμου Βιομηχανικού Προϊόντος

Interplast Α.Ε. (AquaPlus) - GOLD

KOUVIDIS (GEONFLEX® - GEOSUB®) - GOLD

Βραβείο Επωνύμου Καταναλωτικού Προϊόντος

ΚΥΚΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. (KYKNOS Τοματοπολτός) - GOLD

KAFEA TERRA FOOD & DRINKS ΑΕΒΕ (Dimello) - GOLD

SKAG (ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ SKAG) - GOLD

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ) - SILVER

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου (Φέτα Π.Ο.Π ΔΩΔΩΝΗ) - SILVER

SKAG (ΤΕΤΡΑΔΙΟ SKAG SUPER ΔΙΕΘΝΕΣ) - SILVER

ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ (3άλφα) - BRONZE

ΚΡΗΜ ΤΗΜ ABEE, DUST + CREAM ("WAKE UP") - BRONZE

Τσακίρης Family (LE PETIT DEJEUNER) - BRONZE

Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος - Μικρομεσαία Επιχείρηση

nvisionist (nvbird) - GOLD

ΟΛΥΡΑ Α.Ε. - GOLD

PAMG ΕΠΕ (evlogia - Φυστικοβούτυρο με Μαρμελάδα) - GOLD

Βραβείο Καινοτόμου Καταναλωτικού Προϊόντος

AGRINO SA - ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ (Agrino Ρυζογκοφρέτες) - GOLD

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου (ΔΩΔΩΝΗ Plant'd) - SILVER

INTERMED SA (SOLUMAG SAFRRON WITH CURCUMIN) - BRONZE

AHB GROUP SA - THEONI WATER, ΘEONH A.E. (CARTON BOX Φυσικό Μεταλλικό Νερό) - BRONZE

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε (ΕΛΑΙΟΠΟΥΛΑΚΙ) - BRONZE

Βραβείο Καινοτόμου Βιομηχανικού Προϊόντος

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (Europa Minimal Frame) - GOLD

KOUVIDIS (GEODRAIN® PLUS) - SILVER

VITEX Α.Ε. (Vitex with VAIRO) - SILVER

GIZELIS ROBOTICS (ROBOTSAFE) - BRONZE

InterplastA.E. (EcoTop) - BRONZE

KOUVIDIS (SUPERFLEX® PLUS) - BRONZE

Βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης

ElvalHalkor SA - GOLD

ΑΚΡΙΤΑΣ A.E. WOOD PROCESSING INDUSTRY - SILVER

Τσακίρης Family (Αυγά Τσακίρη) - SILVER

Tsiakiris Silk house - BRONZE

UNI-PHARMA SA - BRONZE

- Βραβείο Δίολκος

Απονεμήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΒΙΑΝΕΞ, για τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνία και στην προβολή της χώρας μας διεθνώς.

- Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και στις θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων, θέσπισε ένα νέο βραβείο ελληνικής επιχειρηματικότητας, το οποίο θα απονέμεται σε γυναίκες που διέπρεψαν και διακρίθηκαν σε επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα.

Φέτος η διάκριση απονεμήθηκε στην Ιωάννα Παπαδοπούλου, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

- Βραβεία Μάρκετινγκ «Γεώργιος Αυλωνίτης»

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, τιμώντας τον εκλιπόντα ιδρυτή της, Γεώργιο Αυλωνίτη, θέσπισε αυτήν τη χρονιά τα Βραβεία Μάρκετινγκ «Γεώργιος Αυλωνίτης», στο πλαίσιο του θεσμού των «Made in Greece Awards».

Οι διακρίσεις απονεμήθηκαν στις εταιρείες ΛΟΥΞ και ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

- Τιμητικά βραβεία

Τέλος, στο πλαίσιο του θεσμού πραγματοποιήθηκε τιμητική βράβευση επιχειρήσεων και συνεταιρισμών ακριτικών νησιών του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, τιμήθηκαν ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός της Σάμου, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και η Ποτοποιία Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ, που εδρεύει στο Πλωμάρι της Λέσβου.