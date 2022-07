Το Telekom IT hub της Deutsche Telekom στην Ελλάδα επισκέφθηκε ο Κ. Πιερρακάκης

Επίσκεψη στο Telekom IT hub, το νέο κέντρο Πληροφορικής και Λογισμικού του Ομίλου Deutsche Telekom στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Με το Telekom IT hub, που θα φέρει την εμπορική ονομασία «Τ-Digital», η Deutsche Telekom επιβεβαιώνει εκ νέου την εμπιστοσύνη της στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, υλοποιώντας μία μεγάλη επένδυση που αναδεικνύει την Θεσσαλονίκη σε τεχνολογικό κόμβο, και ενισχύει το τεχνολογικό προφίλ της χώρας.

Τον Υπουργό ξενάγησαν στους χώρους της εταιρείας ο κ. Peter Leukert, Deutsche Telekom Group CIO και CEO της Telekom IT, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ. Στην επίσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Ειδικών Ψηφιακών Έργων, κ. Θοδωρής Λιβάνιος και ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονία – Θράκη), κ. Σταύρος Καλαφάτης. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο κ. Πιερρακάκης συνομίλησε με τους IT Experts που ήδη εργάζονται στον χώρο, ενώ ο κ. Leukert αναφέρθηκε στο όραμα και το πλάνο της εταιρείας να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καινοτόμα κέντρα Πληροφορικής στην Ευρώπη.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε στο νέο ερευνητικό κέντρο της Deutsche Telekom, το οποίο έχει εγκατασταθεί στην Θεσσαλονίκη. Πάνω από 250 άτομα απασχολούνται ήδη εδώ, αριθμός ο οποίος αναμένεται να διπλασιαστεί, όπως μας ενημερώνει η Deutsche Telekom, μέσα σε 2 περίπου χρόνια. Δηλαδή πάνω από 500 άτομα θα απασχολούνται συνολικά εδώ. Το κέντρο αναπτύσσει λογισμικό για τη Γερμανία και για άλλες χώρες του κόσμου. Νομίζω ότι είναι κεφαλαιώδες το ότι η Ελλάδα μπαίνει σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι η χώρα μας τρέχει με βήματα, τα οποία στο παρελθόν δεν φάνταζαν εφικτά και τώρα φαντάζουν απολύτως αυτονόητα».

Στο Telekom IT hub θα εργάζονται συνολικά 500 στελέχη και ΙΤ Experts. Ήδη πάνω από 250 εργαζόμενοι έχουν μεταφερθεί από το εξωτερικό, ενώ περισσότεροι από 200 επιπλέον επαγγελματίες της Πληροφορικής θα προσληφθούν στην Ελλάδα για την ολοκληρωμένη στελέχωσή του.

Πολύ σημαντική για την υλοποίηση της επένδυσης ήταν η συμβολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ίδρυση και εγκατάσταση της εταιρείας στην Ελλάδα και διευκόλυνε την άμεση μεταφορά και μετεγκατάσταση των IT Experts, εξασφαλίζοντας την άδεια διαμονής. Παράλληλα υπήρξε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών για τη διευκόλυνση της εισόδου στη χώρα και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την ΗΔΙΚΑ για την καταγραφή τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, σχολίασε σχετικά: «Η έναρξη της λειτουργίας του κέντρου αποτελεί μια εμβληματική επένδυση για την Θεσσαλονίκη που θα δώσει πνοή στην τοπική οικονομία. Πέρα από την άδεια διαμονής, οι δικαιούχοι κατεγράφησαν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης, αποκτώντας πρόσβαση στο δικαίωμα της εργασίας. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε αρχές Ιουλίου, αποδεικνύοντας πως η Δημόσια Διοίκηση μπορεί να κινηθεί με υπερβατική λογική και να δώσει λύσεις στις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα».

Το κέντρο εδράζεται προσωρινά σε χώρους του Ομίλου ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο 2023, όλοι οι εργαζόμενοι θα εγκατασταθούν σε ανακαινισμένο, υπερσύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο του Ομίλου ΟΤΕ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο Peter Leukert, Deutsche Telekom Group CIO και CEO της Telekom IT, δήλωσε: «Η Πληροφορική είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της Deutsche Telekom ως κορυφαίου ψηφιακού παρόχου. Η Telekom IT απασχολεί 10.000 ειδικούς software και νέων τεχνολογιών, σε διάφορες χώρες. Επιλέξαμε την Ελλάδα για την ίδρυση του νέου Telekom IT hub γιατί, ως Deutsche Τelekom, πιστεύουμε στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, και στο υψηλό επίπεδο και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της. Με την επίσκεψη του κ. Πιερρακάκη στα γραφεία μας, η πολιτική ηγεσία της χώρας επιβεβαιώνει ότι πιστεύει στην Τεχνολογία και στον κομβικό της ρόλο για την ανάπτυξη. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε το ελληνικό Δημόσιο, και ευγνώμων για την υποστήριξη της κυβέρνησης».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Η δημιουργία της Τ-Digital στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη της Deutsche Telekom, του βασικού μετόχου του Ομίλου ΟΤΕ, στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας. Η επένδυση αυτή καθιστά τη Θεσσαλονίκη κέντρο τεχνολογίας, δημιουργώντας αξία, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά και για τη χώρα».