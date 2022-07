Νέα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου από την Ergo

Η Ergo Ασφαλιστική, κατανοώντας τις διαφορετικές και ιδιαίτερες ανάγκες των ασφαλισμένων, δημιούργησε τα πρωτοποριακά, ευέλικτα και ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου Ergo My Auto powered by Drive&Win.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα προγράμματα, συνδέουν όλα τα υφιστάμενα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου με την τεχνολογία τηλεματικής, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής Ergo Drive&Win, με σημαντικά οφέλη για τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων:

Σημαντικής, εξαρχής, έκπτωσης 15% στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου του ασφαλισμένου ακόμα και στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου του με προϋπόθεση τη χρήση της εφαρμογής

Επιπλέον εκπτώσεων έως και 15% στην ανανέωση στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου, επιβραβεύοντας την οδική του συμπεριφορά (Ergo Stars)

Ηλεκτρονικής αποστολής ειδοποιητηρίου πληρωμής καθώς και όλων των ασφαλιστικών εγγράφων για τους πελάτες που το επιλέξουν

Ψηφιακής διαδικασίας προασφαλιστικού ελέγχου μέσω κινητού τηλεφώνου εύκολα και γρήγορα, σε μόλις 3 λεπτά, όπου απαιτείται

Δυνατότητας συμμετοχής, μέσω της εφαρμογής Ergo Drive&Win, σε διαγωνισμούς και άλλες ενέργειες που διοργανώνει η ERGO

Ο κ. Στάθης Τσαούσης Διευθυντής του Τομέα Πωλήσεων της Ergo σε σχετική ενημερωτική Εγκύκλιο προς του Συνεργάτες της εταιρείας ανέφερε πως «τα προγράμματα ασφάλισης Ergo My Auto powered by Drive&Win αποτελούν ένα ακόμα εργαλείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας και, παράλληλα, το επιστέγασμα της δέσμευσής μας για συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της εταιρείας. Είμαστε βέβαιοι ότι τα νέα προγράμματα θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς μέσα από αυτά θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη και θα πετύχουν ακόμα πιο δίκαια ασφάλιστρα με βάση τη δική τους προσωποποιημένη οδηγική συμπεριφορά. Παράλληλα, τα προγράμματα αυτά αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη του οράματος της ERGO για μια κοινωνία με καλύτερους οδηγούς και περισσότερη οδική ασφάλεια.»

Τα νέα προγράμματα ασφάλισης Ergo My Auto powered by Drive&Win, αφορούν σε Ε.Ι.Χ. επιβατικά, αγροτικά και Φ.Ι.Χ. φορτηγά οχήματα, αξίας έως και 30.000 ευρώ.

Παράλληλα τα προγράμματα Ergo My Auto powered by Drive&Win, υποστηρίζονται από τηλεοπτική καμπάνια. Το σποτ εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής διαφημιστικής καμπάνιας “Ώρα για Έργο”. Στο συγκεκριμένο διαφημιστικό μήνυμα, η Ergo προτρέπει τον καταναλωτή να επιλέξει το πρόγραμμα ERGO My Auto που ταιριάζει στις ανάγκες του για την ασφάλιση του οχήματός του και να επωφεληθεί από τα προνόμια που του παρέχει η ανανεωμένη εφαρμογή Ergo Drive&Win.