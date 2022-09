Σημαντικές διακρίσεις για την ΕΥ Ελλάδος

Το φορολογικό περιοδικό International Tax Review απένειμε στην EY Ελλάδος, για έβδομη φορά, το βραβείο “Greece Tax Firm of the Year” και το βραβείο “Greece Transfer Pricing Firm of the Year”, για δέκατη τρίτη φορά.