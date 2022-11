Fourlis: Πονοκέφαλος τα «άδεια ράφια» στην ΙΚΕΑ

Θετικά μηνύματα από τα προϊόντα εκτός αποθέματος (out of stock) στην ΙΚΕΑ λαμβάνει ο όμιλος Fourlis στο δ' τρίμηνο ευελπιστώντας σε διατήρηση της τάσης που δίνει ώθηση στις πωλήσεις, ενώ αποτελεί πρόκριμα για τους στόχους που έχουν τεθεί για την τρέχουσα χρήση και το μέλλον.

Σύμφωνα με τους experts της ΙΚΕΑ International το θέμα του out of stock -που στοιχίζει στην Fοurlis 10-15 εκατ. ευρώ αποτελώντας την Νο1 πρόκληση- είναι διεθνές φαινόμενο και θα εξομαλυνθεί πλήρως στο πρώτο μισό του 2023.

Όπως ανέφεραν χθες τα στελέχη της διοίκησης του ελληνικού ομίλου σε παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου στους αναλυτές, αν συνεχιστεί αυτή η τάση, όπως φαίνεται στο δ' τρίμηνο, και παραμείνει το 2023 θα ανακτηθεί το μικρό μερίδιο αγοράς που χάθηκε από την διαταραχή που ξεκίνησε με την πανδημία και ακόμη παραπάνω. Επίσης, παρατηρείται σημαντική βελτίωση στον ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων από τον Σεπτέμβριο η οποία συνεχίζεται και ενισχύεται περαιτέρω Οκτώβριο και Νοέμβριο, ως αποτέλεσμα και της βελτίωσης στο πρόβλημα που δημιουργούν τα out of stock προϊόντα. Στο συγκεκριμένο δίμηνο καταγράφεται αύξηση 14% σε σχέση με πέρυσι και 12% σε σχέση με το 2019.

Aν αυτή η τάση συνεχιστεί τον Δεκέμβριο, κάτι πολύ πιθανό σύμφωνα με τον Απόστολο Πεταλά, διευθύνοντα σύμβουλο της Fourlis, η εκτίμηση είναι ότι στο σύνολο του έτους ο όμιλος θα εμφανίσει τζίρο στα 495-500 εκατ. ευρώ (12% πάνω από το 2021 και 7% πάνω από το 2019), επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη που είχε κάνει πριν από λίγους μήνες. Αυτή η εξέλιξη θα σηματοδοτήσει και μια καλή αφετηρία για τη νέα χρονιά και τα επόμενα χρόνια δεδομένης και της ευελιξίας που έχει οικοδομήσει ο όμιλος σε επίπεδο logistics μετά από τις επενδύσεις που ολοκληρώνονται στο τέλος του έτους.

Πέραν του out of stock η άλλη πρόκληση για τον όμιλο είναι ο πληθωρισμός. Ο αντίκτυπος αποτυπώνεται στην αύξηση του κόστος εμπορευμάτων στην IKEA κατά 20%, του ενεργειακού κόστους κατά 60% και του κόστους μισθώσεων περίπου 5%. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, οι λειτουργικές δαπάνες, που παραδοσιακά κυμαίνονται σε 45 εκατ. ευρώ ανά τρίμηνο, το 2022 καταγράφουν αύξηση λόγω του πληθωρισμού αλλά και της ακριβής ενέργειας. Το ενεργειακό κόστος στο 9μηνο ήταν αυξημένο περίπου 8-9 εκατ. ευρώ και το κόστος μισθώσεων ήταν αυξημένο λόγω αναπροσαρμογής με την αύξηση του πληθωρισμού κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Επίσης παρά την αύξηση του κόστους των προϊόντων o όμιλος Fourlis, με τη στήριξη της ΙΚΕΑ International -που διευκόλυνε τους συνεργάτες της retailers μετακυλίοντας μόνο το ήμισυ των αυξήσεων των εμπορευμάτων στο κόστος των προϊόντων- κράτησε τις τιμές χαμηλά όταν ο ανταγωνισμός προχωρούσε σε αυξήσεις πάνω από 25-35%. Την ίδια στιγμή βέβαια έχανε ανταγωνιστικότητα από το out of stock.

Στο 9μηνο ο όμιλος Fourlis εμφάνισε περιθώριο κέρδους βελτιωμένο κατά 1,8%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, για τον επόμενο χρόνο που θα γίνουν περισσότερες προωθητικές ενέργειες αναμένεται μικρή μείωση περιθωρίου, αλλά κάτω από 0,5-1%.

Οι πωλήσεις του ομίλου στο 9μηνο του 2022 είναι αυξημένες κατά 4% σε σχέση με το 2019 έναντι αύξησης 11% σε σχέση με το 2021. Ειδικά στον κλάδο οικιακού εξοπλισμού ΙΚΕΑ η αύξηση σε σχέση με το 2019 είναι 2% ενώ συγκριτικά με το 2021 είναι 14%. Στον κλάδο αθλητικών ειδών (Intersport και The Athlete's Foot) η αύξηση είναι 7% σε σχέση με πέρυσι και 9% σε σχέση με το 2019. Ο συγκεκριμένος κλάδος χάρη στην απουσία out of stock, παρά τις προκλήσεις στο περιβάλλον, έφερε καλύτερες επιδόσεις και σε επίπεδο μεριδίου αγοράς.

Σε επίπεδο γεωγραφίας οι προκλήσεις επηρεάζουν περισσότερο την Ελλάδα, που εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 10%, ευνοούμενη και από τον τουρισμό, στα ίδια επίπεδα με το 2019 ενώ στις άλλες αγορές (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος και Τουρκία) η συνολική ανάπτυξη είναι 11% πάνω από πέρυσι και 10% πάνω από τα επίπεδα του 2019.

Πιθανή η έξοδος από την Τουρκία

Σχετικά με την Τουρκία, όπου ο όμιλος έχει μείνει με δίκτυο 12 καταστημάτων, από 25 που είχε πριν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο εξορθολογισμού, η δραστηριότητα πέρασε σε οριακά θετικό ΕBIT. Ωστόσο, η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με δυνητικό επενδυτή για την περαιτέρω παρουσία στην τοπική αγορά, από την οποία σκέφτεται να αποσυρθεί - όπως άφησε να εννοηθεί - εάν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης. Σχεδιάζει στο μέλλον να εστιάσει στις 4 ευρωπαϊκές αγορές που έχει ισχυρή παρουσία.

Αισιοδοξία για το ντεμπούτο της H&B

Αναφορικά με την ανάπτυξη της Holland & Barrett η διοίκηση του ομίλου ανέφερε ότι η μικρή καθυστέρηση στο άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων οφείλεται κυρίως σε γραφειοκρατία και κάποια περιστασιακά ζητήματα out of stock. Ο κ. Πεταλάς τόνισε ότι στόχος είναι το νέο εγχείρημα να γίνει με το σωστό τρόπο, οπότε το λανσάρισμα, μετά και την στελέχωση της ομάδας διοίκησης θα αφορά το άνοιγμα 3 φυσικών καταστημάτων και online shop σε πρώτη φάση, εντός του α' τριμήνου του επόμενου έτους, αν και είναι πιθανό να υπάρξει άνοιγμα το 2022. Στόχος για το 2023 είναι το άνοιγμα 6 καταστημάτων στην Ελλάδα και προετοιμασία για τοποθέτηση του σήματος στη ρουμανική αγορά.

Εκφράστηκε αισιοδοξία για τη νέα δραστηριότητα για την οποία έχει τεθεί στόχος για μερίδιο στο περιθώριο EBIT 8% στη φάση ωρίμανσης.