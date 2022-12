Στο σφυρί βγαίνει ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα

Eνα από τα πλέον γνωστά ξενοδοχεία στην Καλαμπάκα, κατηγορίας 4*, πρόκειται να βγει σε πλειστηριασμό στις 11/1/2023.

Πρόκειται για ξενοδοχείο κλασικού τύπου (πόλης) 4 αστέρων (4*), δυναμικότητας 98 δωματίων και 174 κλινών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμπάκας. Αποτελείται από τρεις (3) κτηριακούς όγκους ενοποιημένους- οι οποίοι χτίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από το 1987 ως το 2009.

Το συγκρότημα έχει αναπτυχθεί σε τέσσερα όμορα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 1.859,10 τμ & έχει προσόψεις σε 3 δρόμους στο κέντρο της Καλαμπάκας. Αποτελείται από υπόγειο που περιλαμβάνει τους βοηθητικούς χώρους της μονάδας, ισόγειο με τους κοινόχρηστους χώρους, χώρους καθιστικών, εστιατορίων- bar, καθώς και τέσσερις (4) ορόφους δωματίων. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 4.763,64 τμ.

Το ξενοδοχείο βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 11/1/2023 με επισπεύδουσα την SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και υπεύθυνη για την προώθηση της διαδικασίας την εταιρεία ΔΑΝΟΣ, an alliance member of BNP Paribas Real Estate, με αρχική τιμή € 3.280.000 (περί τις €30 χιλ. ανά δωμάτιο).

Οι προκαταβολές ύψους € 981.000 (30% της τιμής α’ προσφοράς) για την συμμετοχή κατατίθενται έως την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023.

https://www.eauction.gr/Auction/Details/130hbida70c21j_cak1gd56e5idecd13