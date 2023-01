Νέος επικεφαλής της Rothschild & Co στην Ελλάδα ο Μάριος Μπρούστας

Η Rothschild & Co ανακοίνωσε ότι ο Μάριος Μπρούστας εντάχθηκε στο δυναμικό της ως Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, από τις 16 Ιανουαρίου 2023.

Ο κ. Μπρούστας φέρνει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην επενδυτική τραπεζική στην Rothschild & Co, όπου θα προωθήσει τις στρατηγικές φιλοδοξίες της εταιρείας στην περιοχή. Σε αυτό το ρόλο, ο κ. Μπρούστας θα συνεργαστεί στενά με την ηγετική ομάδα για να αξιοποιήσει την επιτυχία και να ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρηματικές και πελατειακές σχέσεις της εταιρείας στη χώρα, μια μακροχρόνια αγορά για την Rothschild & Co. Ο κ. Μπρούστας θα έχει έδρα στην Αθήνα.

Τον ρόλο στο παρελθόν είχε ο Νάσος Ζαμπάρας ο οποίος θα παραμείνει στην εταιρεία ως Πρόεδρος της Rothschild & Co στην Ελλάδα.

Ο Robert Leitão, Managing Partner της Rothschild & Co σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Μάριο να ηγηθεί των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα. Οι αποδεδειγμένες ηγετικές του ικανότητες, η εμπειρία του στην επενδυτική τραπεζική και η βαθιά γνώση της εταιρικής στρατηγικής θα είναι ανεκτίμητες καθώς ενισχύουμε την παρουσία μας στην περιοχή. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο κ. Ζαμπάρας, ο οποίος εργάζεται στη Rothschild & Co για 30 χρόνια και έχει απαράμιλλη περιφερειακή εμπειρία, αποφάσισε να παραμείνει στην εταιρεία ως Πρόεδρος της Rothschild & Co στην Ελλάδα».

Ο Νάσος Ζαμπάρας, Πρόεδρος της Rothschild & Co στην Ελλάδα δήλωσε: «Ήταν προνόμιο να ηγούμαι της επιχείρησης της Rothschild & Co στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Μάριο καθώς μεταβαίνω στον ρόλο του Προέδρου της την ελληνική επιχείρηση. Είμαι παθιασμένος με το μέλλον των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το επόμενο κεφάλαιο».

Ο Μάριος Μπρούστας, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής Ελλάδος σχολίασε: «Η Rothschild & Co είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλών στον κόσμο και είναι τιμή μου που γίνομαι μέλος της εταιρείας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την ηγετική ομάδα παγκοσμίως για να παραδώσω αποτελέσματα στους πελάτες της Rothschild & Co και να επιταχύνω τις φιλοδοξίες της εταιρείας».