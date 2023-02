Έξι ξένοι επενδυτές προσκλήθηκαν στην κούρσα διεκδίκησης της ΕΑΒ

Οι εταιρείες Airbus, Leonardo, BAE, Boeing, Dassault και Lockheed (με την τελευταία να θεωρείται φαβορί), ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου της αεροναυπηγικής, έχουν λάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο διεθνή διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, αναφέρει στο Euro2day.gr κυβερνητικός αξιωματούχος. Πρόκειται για διεθνείς παίκτες με τους οποίους η ΕΑΒ συνεργάζεται στενά.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος εστάλη την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου και οι αεροδιαστημικοί – αεροναυπηγικοί οίκοι έχουν περιθώριο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως την ερχόμενη Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου.

Το ποιοι εν τέλει θα δηλώσουν παρών, θα το γνωρίζουμε την επόμενη Παρασκευή, αν και Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο και τουλάχιστον 3 εκ των 6 «μνηστήρων» θα εκδηλώσουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Το επόμενο χρονικό ορόσημο, στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΕΑΒ, είναι ο Μάρτιος κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνουν και οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΑΒ προβλέπει το «σπάσιμο» της σε δύο οικονομικές οντότητες, την Asset Co (πάγια και τις υποδομές) και την Commercial Co με την είσοδο στην τελευταία στρατηγικού επενδυτή.

Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το 49% στην εμπορική εταιρεία -το 51% θα παραμείνει στα «χέρια» του Ελληνικού Δημοσίου-, αλλά, μέσω της συμφωνίας μετόχων, θα έχει τον έλεγχο της διοίκησης.

Η Asset Co θα απορροφήσει όλα τα υφιστάμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία και το υλικό της ΕΑΒ, ενώ θα παραμείνει 100% ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Από την άλλη, η εμπορική εταιρεία, που δεν θα έχει υποχρεώσεις, ούτε περιουσιακά στοιχεία εκτός από εμπορικές συμβάσεις, θα είναι και υπεύθυνη για τη συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων της Asset Co μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας αποκλειστικής μίσθωσης. Επίσης στις υποχρεώσεις της εμπορικής εταιρείας θα είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Asset Co και η πρόσληψη και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Στην ΕΑΒ, στο τέλος του 2021 σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις απασχολούνταν 1.625 άτομα, ενώ με τις προσλήψεις που διενεργήθηκαν την τελευταία διετία, το σύνολο του προσωπικού της ΕΑΒ ανέρχεται στα 1.700 άτομα, ενώ με την περάτωση πλέον της τελευταίας προκήρυξης ξεπερνούν τα 1.900.

Το πόσοι εξ αυτών θα μεταφερθούν στο νέο σχήμα θα το αποφασίσει ο επενδυτής ενώ για τους υπόλοιπους θα υπάρχει πρόγραμμα μεταφοράς ή αποζημίωσης, κατά το μοντέλο που έχει υιοθετηθεί στο παρελθόν σε ΕΒΖ, ΕΛΒΟ, κλπ.