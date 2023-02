Δεύτερος μέτοχος με ποσοστό πάνω από 5% στη MIG

Ενας ακόμη μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% προκύπτει στην Marfin Investment Group, εν όψει της κρίσιμης γενικής συνέλευσης για την πώληση της Attica Group.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με βάση σχετική ενημέρωση, ποσοστό 5,028% ελέγχει ο κ. Αναστάσιος Στάμου και η Βιομηχανία Πλαστικών ΡΟΛΟΠΑΚ. Η εταιρία δραστηριοποιείται επί χρόνια στον χώρο των πλαστικών, συνεργαζόμενη με μεγάλα σούπερ μάρκετ και εμπορικές εταιρίες.

Η μετοχική αυτή αλλαγή ανακοινώνεται λίγο πριν την κρίσιμη γενική συνέλευση της εισηγμένης που θα κληθεί να εγκρίνει την πώληση της Attica Group στην εταιρία STRIX Holdings με αντάλλαγμα την πλήρη εξόφληση του δανεισμού της MIG ύψους 443,8 εκατ. ευρώ, η οποία πραγματοποιείται τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι την 1η Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε ότι ποσοστό 5,48% στην εισηγμένη απέκτησε η κα Δέσποινα Ηλιοπούλου, κόρη του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, στα συμφέροντα του οποίου ανήκει η ακτοπλοϊκή εταιρία SeaJets.

Μεγαλομέτοχος της MIG, ελέγχοντας ποσοστό 31,193% είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Η ανακοίνωση

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 3.2.2023 η εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο κ. Αναστάσιος Στάμου υπέβαλαν στην Εκδότρια τις από 3.2.2023 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου

Στοιχεία υπόχρεων: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αναστάσιος Στάμου

Πλήρης επωνυμία μετόχου: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 2.2.2023

Συνολικές θέσεις:

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 4,76227%

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 5,02836% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ήτοι 4,66553% άμεσα κατεχόμενο και 0,36283% έμμεσα κατεχόμενο

Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 47.242.062 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, εκ των οποίων 43.833.201 άμεσα κατεχόμενα και 3.408.861 έμμεσα κατεχόμενα

Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

Οι υπόχρεοι ελέγχουν ποσοστό 4,66553% μέσω της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσοστό 0,01040% μέσω της «RO ESTATE ONE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», ποσοστό 0,17775% μέσω της «RO ESTATE TWO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και ποσοστό 0,17468% μέσω της «RO ESTATE THREE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.».