Notos: Deal με τη LOréal και αποχώρηση από μη αποδοτικές συνεργασίες

Σε συμφωνία με τη L'Oréal για τη διανομή γνωστών αρωμάτων του χαρτοφυλακίου της προχώρησε η Notos Com, η οποία ενισχύει έναν αναπτυσσόμενο τομέα της δραστηριότητάς της, όπως η χονδρική του καλλυντικού, ενώ την ίδια στιγμή διακόπτει μη αποδοτικές συνεργασίες, όπως φέρεται να ήταν αυτή με την American Eagle στην ένδυση, η οποία έληξε 31.1.2023.

Ειδικότερα, η L'Oréal, κορυφαία βιομηχανία καλλυντικών παγκοσμίως, με ηγετικά μερίδια στην ελληνική αγορά, αναζητούσε μοντέλο για να ενισχύσει τις επιδόσεις ορισμένων brands που μέχρι πρότινος ανέπτυσσε η ίδια με το τοπικό της δίκτυο.

Στον όμιλο Παπαέλληνα φαίνεται ότι βρήκε συνεργάτες με τεχνογνωσία και σημαντική θέση στην αγορά. Έτσι προχώρησε σε συμφωνία για διανομή των αρωμάτων Azzaro, Ralph Lauren και Diesel. Πρόκειται για σήματα με ειδικό βάρος για τη L'Oréal, η οποία πριν από λίγα χρόνια εξαγόρασε χαρτοφυλάκιο αρωμάτων της Clarins, με ναυαρχίδες τα Mugler και Azzaro, στο πλαίσιο της εστίασης της τελευταίας σε προϊόντα περιποίησης δέρματος. Πρόκειται επίσης για brands με αξιοσημείωτο μερίδιο στην ελληνική αγορά, στη μέση περίπου της κατάταξης στην οποία ηγούνται σήματα όπως Armani, Narciso Rodriguez, Zadig & Voltaire κ.ά.

Εάν ικανοποιηθούν οι στόχοι της συμφωνίας με τη L'Oréal, η συνεργασία αναμένεται να επεκταθεί στο μέλλον και με άλλα προϊόντα της κατηγορίας, ενισχύοντας περαιτέρω το portfolio της Notos Com που διαθέτει συμβόλαια με οίκους όπως Chanel, Shiseido, Hermes, Versace, Dolce & Gabbana, Bulgari κ.ά.

Σημειώνεται ότι μετά την πανδημία έχει ανακάμψει η ζήτηση για αρώματα και οι πωλήσεις της κατηγορίας αυξάνονται, αν και οι καταλύτες για την ανάπτυξη της αγοράς καλλυντικών είναι τα είδη μακιγιάζ και οι κρέμες. Επίσης, το μερίδιο της χονδρικής καλλυντικού στη Notos Com υπολογίζεται περίπου στο 25% του τζίρου της και βαίνει αυξανόμενο (το 2021 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 94 εκατ. ευρώ και το EBITDA, χωρίς τον επηρεασμό από το IFRS 16, σημείωσε αύξηση σε 5,6 εκατ. ευρώ).

Δεν «τα βρήκε» με την American Eagle Outfitters

Εν τω μεταξύ σε έναν άλλο κλάδο, αυτόν της ένδυσης, το χαρτοφυλάκιο της Notos Com αναδιαμορφώνεται καθώς δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο της American Eagle, αμερικανικό brand ρούχων και αξεσουάρ που έφερε η Notos Com στην Ελλάδα το 2014. Είχε συνάψει franchise agreement με τον πολυεθνικό retailer και είχε αναπτύξει shop-in-shop στα notos galleries και δίκτυο αποκλειστικών καταστημάτων. Μέχρι πρόσφατα διέθετε δίκτυο με πέντε αποκλειστικά καταστήματα και ένα outlet στο One Outlet στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο πλευρές ήταν σε διαπραγματεύσεις αλλά δεν τα βρήκαν ως προς τον στόχο για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία και το συμβόλαιο έληξε 31 Ιανουαρίου, χωρίς να ανανεωθεί. Όπως φαίνεται, ούτε η Notos είχε κέρδη από την εμπορική συμφωνία αλλά ούτε η American Eagle έπιανε τους στόχους της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Notos Com, μετά και την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, είναι πλέον προσηλωμένη σε κερδοφόρες συνεργασίες.

Από την άλλη μεριά, η American Eagle Outfitters, που αναπτύσσει τα σήματα American Eagle και Aerie, δεν έχει καταφέρει ακόμη να εδραιώσει τη θέση της στην Ευρώπη, με ενδεικτική την αποχώρησή της από τη βρετανική αγορά στα μέσα του 2017, περίπου 2,5 χρόνια μετά την εγκατάσταση του πρώτου της καταστήματος στα τέλη του 2014. Μέχρι πρόσφατα διέθετε παρουσία με φυσικά καταστήματα (δεν είχε αναπτύξει χονδρική διανομή στην Ευρώπη) μόνο στην Ολλανδία και στην Ελλάδα, με 3 και 6 σημεία αντίστοιχα. Ειδικά στην Ελλάδα, τα μεμονωμένα καταστήματα έκλεισαν 31.1.2023 και εμπόρευμα πλέον υπάρχει διαθέσιμο μόνο στα πολυκαταστήματα notos galleries. Αν λάβουμε υπόψη την έμφαση που δίνει η στρατηγική της American Eagle Outfitters στο online κανάλι, προβάλλει ως πιθανό σενάριο η διατήρηση της παρουσίας της στην Ελλάδα μέσω e-shop, χωρίς να αποκλείεται κάποιο άλλο μοντέλο.

Σχετικά με τους χώρους που αποδεσμεύονται, η Notos φέρεται να έχει σχέδια, ειδικά για τα πολυκαταστήματα. Για παράδειγμα, στο πολυκατάστημα notos galleries της Αθήνας σχεδιάζεται προς το παρόν να δημιουργηθεί ειδικό τμήμα για μαγιό και αξεσουάρ παραλίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί η αναπτυσσόμενη ζήτηση από τουρίστες που κινούνται στην Ομόνοια και ευρύτερα στο ιστορικό κέντρο.

Τα μεμονωμένα καταστήματα American Eagle αξιολογούνται ώστε να δρομολογηθούν κινήσεις και σε σχέση με τα υπόλοιπα σήματα του χαρτοφυλακίου της Notos. Σημειώνεται ότι σήμερα τα βασικά καταστήματα είναι της Ερμού, της Γλυφάδας και του The Mall Athens, ενώ στο Golden Hall λειτουργούσε μικρό κατάστημα.