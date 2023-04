Σειρά βραβεύσεων για την Coca-Cola Hellas στον θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς»

Με τέσσερις διακρίσεις ξεχώρισε η Coca-Cola Hellas στη φετινή Τελετή Απονομής των Βραβείων «Προϊόν της Χρονιάς» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η σειρά προϊόντων Zero της Coca-Cola (Coca-Cola Zero Sugar και Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine) καθώς και το Schweppes με γεύση ρόδι, αναδείχθηκαν από τους ίδιους τους καταναλωτές ως τα καλύτερα προϊόντα στην κατηγορία τους. Στην ίδια διοργάνωση βραβεύτηκε και η πρωτοποριακή συσκευασία KeelClip™ στην κατηγορία «Συσκευασίες Χωρίς Πλαστικό».

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι καταναλωτές δήλωσαν την προτίμησή τους για την Coca-Cola Zero Sugar. Την ίδια στιγμή, η νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine, κερδίζει το μεγάλο στοίχημα.

Η Ιωάννα Τοπάλη, Marketing Lead Coca-Cola Greece, Cyprus & Malta, σχολίασε αναφορικά με τη βράβευση:

«Είμαστε πολύ περήφανοι για την ανάδειξη της εταιρείας στη φετινή διοργάνωση «Προϊόν της Χρονιάς». Η διάκριση αυτή έρχεται να επισφραγίσει τη συνεχή προσπάθειά μας να προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα που απαντούν στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα και τη μοναδική γευστική εμπειρία που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την απόλαυση των αναψυκτικών μας. Ως μία Total Beverage Company, εξελίσσουμε τις συνταγές μας, διατηρώντας την υπέροχη γεύση της αυθεντικής Coca-Cola σε προτεραιότητα. Παράλληλα, πιστοί στη στρατηγική μας να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε ζάχαρη, συνεχίζουμε να επενδύουμε σταθερά στην ανάπτυξη προϊόντων μειώνοντας τη ζάχαρη και συνεισφέροντας σε ένα πιο υγιεινό διατροφικό περιβάλλον και μία ισορροπημένη διατροφή».

Τιμητική διάκριση στον θεσμό έλαβε και το Schweppes με γεύση ρόδι. Το νέο προϊόν ήρθε να εμπλουτίσει τη σειρά των αναψυκτικών Schweppes Orangeade, Lemonade και Pink Grapefruit.

Τέλος η εταιρεία ξεχώρισε και για την συσκευασία KeelClip™ που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2021 και παράγεται στο εργοστάσιο της Coca-Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι. Προέρχεται από ανακυκλώσιμο χαρτόνι, μειώνοντας τη χρήση πλαστικού κατά 540 τόνους και επιτρέπει τη χρήση λιγότερων υλικών συσκευασίας. Μένοντας στον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, η εταιρεία διακρίθηκε και για την πρωτοβουλία «Ένας Κόσμος Χωρίς Απορρίμματα».